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    «Динамо» поступилося найстарішому клубу континентальної Європи у першому матчі зборів

    Київський клуб програв «Санкт-Галлену» зі Швейцарії
    У п’ятницю, 19 січня, київське «Динамо» провело свій перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії. Суперником був швейцарський клуб «Санкт-Галлен», інформує офіційний сайт «біло-синіх». Матч відбувся у футбольному центрі Марбельї. «Санкт-Галлен» – професійний футбольний клуб
    • Сьогодні, 20:39
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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Фото ФК «Динамо»

    Київський клуб програв «Санкт-Галлену» зі Швейцарії

    У п’ятницю, 19 січня, київське «Динамо» провело свій перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії.

    Суперником був швейцарський клуб «Санкт-Галлен», інформує офіційний сайт «біло-синіх».

    Матч відбувся у футбольному центрі Марбельї.

    «Санкт-Галлен» – професійний футбольний клуб з однойменного міста. Започаткований 19 квітня 1879 року. Це – найстаріший клуб Швейцарії та континентальної Європи.

    «Динамо» зазнало поразки, пропустивши по голу під завісу кожного з таймів – 0:2.

    Товариський матч з футболу

    «Динамо» (Київ) – «Санкт-Галлен» (Швейцарія) – 0:2 (0:1)

    «Динамо» у 1-му таймі: Маханьков, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Вербич, Гонсалес, Хльобас.

    «Динамо» у 2-му таймі: Бущан, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Алібеков, Ротань, Шапаренко, Смирний, Калітвиіцев, Бєсєдін.

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