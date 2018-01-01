«Динамо» поступилося найстарішому клубу континентальної Європи у першому матчі зборів

Київський клуб програв «Санкт-Галлену» зі Швейцарії

У п’ятницю, 19 січня, київське «Динамо» провело свій перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії. Суперником був швейцарський клуб «Санкт-Галлен», інформує офіційний сайт «біло-синіх». Матч відбувся у футбольному центрі Марбельї. «Санкт-Галлен» – професійний футбольний клуб