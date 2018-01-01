«Динамо» поступилося найстарішому клубу континентальної Європи у першому матчі зборів
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Київський клуб програв «Санкт-Галлену» зі Швейцарії
У п’ятницю, 19 січня, київське «Динамо» провело свій перший контрольний матч на тренувальному зборі в Іспанії.
Суперником був швейцарський клуб «Санкт-Галлен», інформує офіційний сайт «біло-синіх».
Матч відбувся у футбольному центрі Марбельї.
«Санкт-Галлен» – професійний футбольний клуб з однойменного міста. Започаткований 19 квітня 1879 року. Це – найстаріший клуб Швейцарії та континентальної Європи.
«Динамо» зазнало поразки, пропустивши по голу під завісу кожного з таймів – 0:2.
Товариський матч з футболу
«Динамо» (Київ) – «Санкт-Галлен» (Швейцарія) – 0:2 (0:1)
«Динамо» у 1-му таймі: Маханьков, Кендзьора, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелєв, Буяльський, Гармаш, Вербич, Гонсалес, Хльобас.
«Динамо» у 2-му таймі: Бущан, Морозюк, Хачеріді, Кадар, Миколенко, Алібеков, Ротань, Шапаренко, Смирний, Калітвиіцев, Бєсєдін.