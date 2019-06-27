У «Ґенку» сподіваються втримати Малиновського



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Руслан Малиновський Readfootball.com

Новий головний тренер команди розраховує на українця

Новий головний тренер бельгійського «Ґенка» Феліс Маззу розраховує на українського півзахисника Руслана Малиновського та сподівається зберегти його в команді.

«Чудово, коли ви приходите в команду і маєте змогу працювати з такими гравцями як Леандро Троссард, Сандер Берге и Руслан Малиновський. Для мене було б великим розчаруванням, якбі вони пішли. Та Троссард уже пішов. Сподіваюся переконати Руслана залишитися в «Ґенку». Та з іншого боку, немає сенсу утримувати гравця всупереч його волі», - передає слова Маззу Het Laatste Nieuws.

Раніше повідомлялося, що Малиновський погодився на перехід до італійської «Сампдорії». Також ним цікавиться іспанська «Валенсія».

Минулого сезону Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка».