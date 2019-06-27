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    У «Ґенку» сподіваються втримати Малиновського

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    Руслан Малиновський&nbsp; - У «Ґенку» сподіваються втримати Малиновського
    Руслан Малиновський 
    Readfootball.com

    Новий головний тренер команди розраховує на українця

    Новий головний тренер бельгійського «Ґенка» Феліс Маззу розраховує на українського півзахисника Руслана Малиновського та сподівається зберегти його в команді.

    «Чудово, коли ви приходите в команду і маєте змогу працювати з такими гравцями як Леандро Троссард, Сандер Берге и Руслан Малиновський. Для мене було б великим розчаруванням, якбі вони пішли. Та Троссард уже пішов. Сподіваюся переконати Руслана залишитися в «Ґенку». Та з іншого боку, немає сенсу утримувати гравця всупереч його волі», - передає слова Маззу Het Laatste Nieuws.

    Раніше повідомлялося, що Малиновський погодився на перехід до італійської «Сампдорії». Також ним цікавиться іспанська «Валенсія».

    Минулого сезону Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Ґенка».

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