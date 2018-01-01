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    «Динамо» продовжило контракт з форвардом

    Новий контракт розрахований до кінця 2018 року
    Нападник «Динамо» Владислав Алексєєв продовжив угоду з київським клубом. Новий контракт українця розрахований до кінця 2018 року із можливістю продовження. Нагадаємо, 19-річний форвард відправився з «Динамо» на тренувальний збір до Марбельї замість травмованого Назарія Русина. Раніше «Динамо» продовжило
    • Сьогодні, 16:25
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    Владислав Алексєєв. Фото: ФК Динамо
    Владислав Алексєєв. Фото: ФК Динамо

    Новий контракт розрахований до кінця 2018 року

    Нападник «Динамо» Владислав Алексєєв продовжив угоду з київським клубом.

    Новий контракт українця розрахований до кінця 2018 року із можливістю продовження.

    Нагадаємо, 19-річний форвард відправився з «Динамо» на тренувальний збір до Марбельї замість травмованого Назарія Русина.

    Раніше «Динамо» продовжило контракти з Русіним, Смирним, Вантухом і Янаковим.

    Раніше повідомлялося, що захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив у сферу інтересів грецького ПАОКу.

    Джерело: Динамоманія

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