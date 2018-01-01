«Динамо» продовжило контракт з форвардом

Новий контракт розрахований до кінця 2018 року

Нападник «Динамо» Владислав Алексєєв продовжив угоду з київським клубом. Новий контракт українця розрахований до кінця 2018 року із можливістю продовження. Нагадаємо, 19-річний форвард відправився з «Динамо» на тренувальний збір до Марбельї замість травмованого Назарія Русина. Раніше «Динамо» продовжило