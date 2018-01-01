«Динамо» продовжило контракт з форвардом
- Сьогодні, 16:25
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Владислав Алексєєв. Фото: ФК Динамо
Новий контракт розрахований до кінця 2018 року
Нападник «Динамо» Владислав Алексєєв продовжив угоду з київським клубом.
Новий контракт українця розрахований до кінця 2018 року із можливістю продовження.
Нагадаємо, 19-річний форвард відправився з «Динамо» на тренувальний збір до Марбельї замість травмованого Назарія Русина.
Раніше «Динамо» продовжило контракти з Русіним, Смирним, Вантухом і Янаковим.
Раніше повідомлялося, що захисник «Динамо» Євген Хачеріді потрапив у сферу інтересів грецького ПАОКу.
Джерело: Динамоманія