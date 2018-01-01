ПАОК хоче придбати лідера захисту «Динамо» вже цієї зими

Грецький клуб готовий платити 30-річному захиснику зарплату на рівні «Динамо», і навіть більше

Представники грецького клубу ПАОК знаходяться в Марбельї, де проводить тренувальний збір «Динамо», з метою провести переговори щодо трансферу захисника київського клубу Євгена Хачеріді. Зокрема, присутній син власника ПАОКа Георгіс Саввіді, який, за словами грецьких журналістів, займається потенційними новачками грецького клубу.