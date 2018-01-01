ПАОК хоче придбати лідера захисту «Динамо» вже цієї зими
- Сьогодні, 10:14
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Грецький клуб готовий платити 30-річному захиснику зарплату на рівні «Динамо», і навіть більше
Представники грецького клубу ПАОК знаходяться в Марбельї, де проводить тренувальний збір «Динамо», з метою провести переговори щодо трансферу захисника київського клубу Євгена Хачеріді.
Зокрема, присутній син власника ПАОКа Георгіс Саввіді, який, за словами грецьких журналістів, займається потенційними новачками грецького клубу.
Зазначається, що ПАОК готовий платити 30-річному захиснику зарплату на рівні «Динамо», і навіть більше.
Клуб хоче купити українця вже у це трансферне вікно, за умови, що Ігор Суркіс піде на зниження трансферної вартості гравця.
Нагадаємо, Хачеріді травмувався в спаринг зі «Штурмом».
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Хачеріді може перейти в «Шахтар», однак агент гравця назвав цю новину маячнею.
Джерело: Footboom