«Динамо» продовжило контракти з двома молодими виконавцями
- Сьогодні, 08:04
-
Розсилка
Богдан Тимчик
Тимчик та Михайличенко на правах оренди виступатимуть за «Зорю»
Флангові захисники київського «Динамо», Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, з січня 2018 року виступатимуть на правах оренди за луганську «Зорю».
Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.
Орендна угода розрахована на півтора роки.
При цьому з обома захисниками було продовжено чиннні контракти на термін оренди.
Першу частину сезону 2017/2018 Тимчик та Михайличенко також провели в оренді, виступаючи за «Сталь».
Олександр зіграв 15 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України, Богдан – 16 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України.