«Динамо» продовжило контракти з двома молодими виконавцями

Тимчик та Михайличенко на правах оренди виступатимуть за «Зорю»

Флангові захисники київського «Динамо», Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, з січня 2018 року виступатимуть на правах оренди за луганську «Зорю». Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Орендна угода розрахована на півтора роки. При цьому з обома захисниками було продовжено чиннні контракти на термін оренди.