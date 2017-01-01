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    «Динамо» продовжило контракти з двома молодими виконавцями

    Тимчик та Михайличенко на правах оренди виступатимуть за «Зорю»
    Флангові захисники київського «Динамо», Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, з січня 2018 року виступатимуть на правах оренди за луганську «Зорю». Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Орендна угода розрахована на півтора роки. При цьому з обома захисниками було продовжено чиннні контракти на термін оренди.
    • Сьогодні, 08:04
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    Богдан Тимчик
    Богдан Тимчик

    Тимчик та Михайличенко на правах оренди виступатимуть за «Зорю»

    Флангові захисники київського «Динамо», Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, з січня 2018 року виступатимуть на правах оренди за луганську «Зорю».

    Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

    Орендна угода розрахована на півтора роки.

    При цьому з обома захисниками було продовжено чиннні контракти на термін оренди.

    Першу частину сезону 2017/2018 Тимчик та Михайличенко також провели в оренді, виступаючи за «Сталь».

    Олександр зіграв 15 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України, Богдан – 16 повних матчів в УПЛ та два в Кубку України.  

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