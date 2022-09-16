«Динамо» програло у другому турі групового етапу Ліги Європи
Свій наступний матч у Лізі Європи «Динамо» проведе 6 жовтня
У другому турі групового турніру Ліги Європи УЄФА київське «Динамо» програло кіпрському клубу АЕК (Ларнака). Про це повідомляє sport.ua.
Матч відбувався у польському місті Краків, клуб з України формально був господарем поля.
Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь клубу з Кіпру.
На восьмій хвилині гри прямий удар зі штрафного вдався гравцеві кіпріотів Адаму Д'юрчо – м'яч влетів у ворота. У решту часу командам забити не вдалося, підсумковий результат – 1:0 на користь клубу з Кіпру.
Свій наступний матч у Лізі Європи «Динамо» проведе 6 жовтня проти французького «Ренну».
Нагадаємо, 14 вересня, донецький «Шахтар» зіграв унічию проти шотландського «Селтіка» у другому турі Ліги чемпіонів. «Шахтар» у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F, маючи в активі чотири очки.
Додамо, 7 вересня уболівальники німецького футбольного клубу «РБ Лейпциг» підтримали Україну під час домашнього матчу із донецьким «Шахтарем» у групі Ліги чемпіонів.
Фанати розмістили на одній із трибун банер українською мовою: «Разом до миру, свобода для України».
Коментарі — 0