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«Динамо» програло у другому турі групового етапу Ліги Європи

Альона Боженко
glavcom.ua
«Динамо» програло у другому турі групового етапу Ліги Європи
Динамо – АЕК Ларнака – 0:1
фото: ФК Динамо

Свій наступний матч у Лізі Європи «Динамо» проведе 6 жовтня

У другому турі групового турніру Ліги Європи УЄФА київське «Динамо» програло кіпрському клубу АЕК (Ларнака). Про це повідомляє sport.ua.

Матч відбувався у польському місті Краків, клуб з України формально був господарем поля.

Гра завершилася з рахунком 1:0 на користь клубу з Кіпру.

На восьмій хвилині гри прямий удар зі штрафного вдався гравцеві кіпріотів Адаму Д'юрчо – м'яч влетів у ворота. У решту часу командам забити не вдалося, підсумковий результат – 1:0 на користь клубу з Кіпру.

Свій наступний матч у Лізі Європи «Динамо» проведе 6 жовтня проти французького «Ренну».

Нагадаємо, 14 вересня, донецький «Шахтар» зіграв унічию проти шотландського «Селтіка» у другому турі Ліги чемпіонів. «Шахтар» у другому матчі поспіль взяв очки та продовжує очолювати турнірну таблицю групи F, маючи в активі чотири очки. 

Додамо, 7 вересня уболівальники німецького футбольного клубу «РБ Лейпциг» підтримали Україну під час домашнього матчу із донецьким «Шахтарем» у групі Ліги чемпіонів.

Фанати розмістили на одній із трибун банер українською мовою: «Разом до миру, свобода для України».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Краків

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