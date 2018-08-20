«Динамо» проти нідерландських команд: перевага на боці «біло-синіх»



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Амстердамський Аякс

Єдиний невдалий досвід припав на протистояння з «Аяксом» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2010/2011

У середу, 22 серпня, в Амстердамі відбудеться перший матч раунду плей-офф Ліги чемпіонів між місцевим «Аяксом» та київським «Динамо».

Раніше динамівці неодноразово зустрічалися з командами, що представляють Нідерланди, зазначає прес-служба київського клубу.

Загальна перевага на боці нашого клубу – вісім перемог проти п’яти у суперників, ще тричі поєдинки завершувалися внічию (різниця м’ячів – 25:15 на користь киян).

Якщо ж брати до уваги лише двоматчеві протистояння на виліт, то й тут перевага на боці киян.

Чотири рази жереб зводив динамівців з командами з Нідерландів, і в трьох випадках далі проходили «біло-сині».

Єдиний невдалий досвід припав на протистояння з «Аяксом» у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сезону 2010/2011.

У Києві підопічні Валерія Газзаєва зіграли з амстердамцями внічию 1:1 (гол забив Олег Гусєв, а у складі «Динамо» дебютував 17-річний Максим Коваль), а на виїзді поступилися 1:2 (гол з пенальті на рахунку Андрія Шевченка).