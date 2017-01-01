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    Динамо проведе два тренувальні збори в Марбельї

    Також клуб запланував ряд спарингів
    «Динамо» в зимову перерву проведе відразу два тренувальні збори в іспанській Марбельї. Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс. «У нас, як завжди, буде два збори в Марбельї, тільки в різних готелях. Це хороші п'ятизіркові готелі, в яких створені найкращі умови, щоб команда підготувалася до весняної частини сезону і ігор в
    • Сьогодні, 08:55
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    Ігор Суркіс
    Ігор Суркіс

    Також клуб запланував ряд спарингів

    «Динамо» в зимову перерву проведе відразу два тренувальні збори в іспанській Марбельї.

    Про це повідомив президент клубу Ігор Суркіс.

    «У нас, як завжди, буде два збори в Марбельї, тільки в різних готелях. Це хороші п'ятизіркові готелі, в яких створені найкращі умови, щоб команда підготувалася до весняної частини сезону і ігор в першій шістці, всі побажання тренерів враховані», - повідомив він.

    «Також хочеться, щоб в єврокубках ми пройшли якомога далі. Природно, будуть і спаринги, вся інформація про суперників і датах зборів є у Олександра Хацкевича», - сказав Суркіс у коментарі прес-службі «Динамо».

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