«Динамо» проявляє інтерес до нападника збірної Болгарії
- Сьогодні, 11:25
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Кирило Десподов. Фото: Topsport
За гравцем особисто слідкує спортивний директор київського клубу
«Динамо» проявляє інтерес до нападника ЦСКА із Софії Кирила Десподова.
Зазначається, що за виступами 21-річного болгарина особисто спостерігає спортивний директор київського клубу Олексій Михайличенко.
У поточному сезоні Десподов провів 16 матчів у складі ЦСКА, в яких забив шість голів.
Футболіст грає за молодіжну збірну Болгарії і викликається в національну.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» продовжило контракт з молодим нападником.
Своєю чергою бразильський нападник київського клубу зацікавив бразильський «Фламенго».
Джерело: ua.tribuna.com