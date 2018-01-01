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    «Динамо» проявляє інтерес до нападника збірної Болгарії

    За гравцем особисто слідкує спортивний директор київського клубу
    «Динамо» проявляє інтерес до нападника ЦСКА із Софії Кирила Десподова. Зазначається, що за виступами 21-річного болгарина особисто спостерігає спортивний директор київського клубу Олексій Михайличенко. У поточному сезоні Десподов провів 16 матчів у складі ЦСКА, в яких забив шість голів. Футболіст грає за молодіжну збірну Болгарії і
    • Сьогодні, 11:25
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    Кирило Десподов. Фото: Topsport
    Кирило Десподов. Фото: Topsport

    За гравцем особисто слідкує спортивний директор київського клубу

    «Динамо» проявляє інтерес до нападника ЦСКА із Софії Кирила Десподова.

    Зазначається, що за виступами 21-річного болгарина особисто спостерігає спортивний директор київського клубу Олексій Михайличенко.

    У поточному сезоні Десподов провів 16 матчів у складі ЦСКА, в яких забив шість голів.

    Футболіст грає за молодіжну збірну Болгарії і викликається в національну.

    Раніше повідомлялося, що «Динамо» продовжило контракт з молодим нападником.

    Своєю чергою бразильський нападник київського клубу зацікавив бразильський «Фламенго».

    Джерело: ua.tribuna.com

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