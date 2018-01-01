«Динамо» проявляє інтерес до нападника збірної Болгарії

За гравцем особисто слідкує спортивний директор київського клубу

«Динамо» проявляє інтерес до нападника ЦСКА із Софії Кирила Десподова. Зазначається, що за виступами 21-річного болгарина особисто спостерігає спортивний директор київського клубу Олексій Михайличенко. У поточному сезоні Десподов провів 16 матчів у складі ЦСКА, в яких забив шість голів. Футболіст грає за молодіжну збірну Болгарії і