«Динамо» розбило «Арсенал» у київському дербі (відео)



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Гармаш оформив дубль twitter.com/DynamoKyiv

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У рамках 21-го туру української Прем’єр-ліги в Києві на НСК «Олімпійський» відбулося столичне дербі між «Динамо» та «Арсеналом».

Уже в першому таймі підопічні Олександра Хацкевича здобули переконливу перевагу в чотири м’ячі. Розпочав побиття Денис Гармаш, який скористався подачею Циганкова зі штрафного.

Невдовзі динамівці розіграли красиву комбінацію за участю Буяльського, Миколенка та Сідклея – бразилець ефектно п’яткою закотив м’яч у ворота.

Уже за дві хвилини «Динамо» довело рахунок до розгромного. Після довгих і влучних передач Циганкова та Сідклея Шапаренко знайшов у штрафному майданчику Гармаша, який оформив дубль.

У доданий арбітром час Підківка збив Сідклея у межах штрафного, а суддя матчу Арановський без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Виконати пенальті взяв на себе відповідальність капітан команди Циганков – Віктор по різних кутах розвів воротаря та м’яч.

«Динамо» (Київ) - «Арсенал-Київ» (Київ) - 4:0

Голи: Гармаш (28, 39), Сідклей (37), Циганков (45+1).

«Динамо»: Бущан – Миколенко, Шабанов, Кадар, Бурда – Шепелєв (Андрієвський, 46), Буяльський – Сідклей, Шапаренко (Алібеков, 73), Циганков (к) (Смирний, 61) - Гармаш. Тренер – Олександр Хацкевич

«Арсенал-Київ»: Підківка (к) - Вакулко, Стрижак, Сагуткін, Жичиков – Домбровський, Танковський, Мудрик (Ліпартія, 46), Калітвінцев, Кадимян (Авагимян, 46) – Мезу (Ковпак, 77). Тренер – Ігор Леонов

Судді: Є. Арановський – Є. Петраков, Т. Клименко (усі – Київ)

Попередження: Гармаш (19), Миколенко (82) – Авагимян (58), Сагуткін (83), Стрижак (83)

10 березня. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський».

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