«Динамо» розбило «Арсенал» у київському дербі (відео)
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У рамках 21-го туру української Прем’єр-ліги в Києві на НСК «Олімпійський» відбулося столичне дербі між «Динамо» та «Арсеналом».
Уже в першому таймі підопічні Олександра Хацкевича здобули переконливу перевагу в чотири м’ячі. Розпочав побиття Денис Гармаш, який скористався подачею Циганкова зі штрафного.
Невдовзі динамівці розіграли красиву комбінацію за участю Буяльського, Миколенка та Сідклея – бразилець ефектно п’яткою закотив м’яч у ворота.
Уже за дві хвилини «Динамо» довело рахунок до розгромного. Після довгих і влучних передач Циганкова та Сідклея Шапаренко знайшов у штрафному майданчику Гармаша, який оформив дубль.
У доданий арбітром час Підківка збив Сідклея у межах штрафного, а суддя матчу Арановський без роздумів вказав на 11-метрову позначку. Виконати пенальті взяв на себе відповідальність капітан команди Циганков – Віктор по різних кутах розвів воротаря та м’яч.
«Динамо» (Київ) - «Арсенал-Київ» (Київ) - 4:0
Голи: Гармаш (28, 39), Сідклей (37), Циганков (45+1).
«Динамо»: Бущан – Миколенко, Шабанов, Кадар, Бурда – Шепелєв (Андрієвський, 46), Буяльський – Сідклей, Шапаренко (Алібеков, 73), Циганков (к) (Смирний, 61) - Гармаш. Тренер – Олександр Хацкевич
«Арсенал-Київ»: Підківка (к) - Вакулко, Стрижак, Сагуткін, Жичиков – Домбровський, Танковський, Мудрик (Ліпартія, 46), Калітвінцев, Кадимян (Авагимян, 46) – Мезу (Ковпак, 77). Тренер – Ігор Леонов
Судді: Є. Арановський – Є. Петраков, Т. Клименко (усі – Київ)
Попередження: Гармаш (19), Миколенко (82) – Авагимян (58), Сагуткін (83), Стрижак (83)
10 березня. Київ. Стадіон НСК «Олімпійський».
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