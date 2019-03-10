«Челсі» перед матчем з «Динамо» осоромився проти «Вулвергемптона» (відео)



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Лондонці лише на останніх хвилинах вирвали нічию

У матчі 30-го туру англійської Прем’єр-ліги «Челсі» приймав «Вулвергемптон» на стадіоні «Стемфорд Брідж». Це була битва сусідів у турнірній таблиці: «аристократи» займають шосте місце в АПЛ, а «вовки» - сьоме.

Перший тайм пройшов повністю за домінуванням команди Саррі. Господарі поля володіли м’ячем вражаючі 77% відсотків часу, однак завдали лише 1 удар в стулку воріт, з яким впорався голкіпер Патрісіу.

Після перерви картина не змінилася. Втім, гості зуміли організувати стрімкий контрвипад, який завершився голом Хіменеса. Це був перший і другий загалом удар «Вулвергемптона» у бік воріт суперника впродовж усієї зустрічі.

До фінального свистка «Челсі» тиснув на команду гостей, і таки вирвав нічию. Азару вдався потужний та влучний удар з-за меж штрафного майданчика, який приніс «аристократам» одне очко.

«Челсі»: Аррізабалаґа - Аспілікуета, Рюдігер, Давід Луїс, Емерсон - Канте, Жоржиньо (Вілліан, 72), Ковачич (Лофтус-Чик, 56) – Педро (Гадсон-Одой, 61), Ігуаїн, Азар.

Голи: Азар (90+2) - Хіменес (56).

Це була остання остання гра англійців перед матчем-відповіддю з «Динамо» в Лізі Європи, який відбудеться в Києві 14 березня.

Нагадаємо, що перший поєдинок завершився розгромом української команди 0:3. За версією Хацкевича, «команді не вистачило сміливості».