«Динамо» - «Шахтар»: визначилися стартові склади команд
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Розсилка
Центральний матч 3-го туру Прем'єр-ліги розпочнеться о 19:00
Стали відомі стартові склади на матч «Динамо» - «Шахтар».
Матч розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 19:00.
«Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шепєлєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін.
Запасні: Бущан, Шабанов, Андрієвський, Сідклей, Гармаш, Че Че, Русин.
«Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.
Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Нем, Тотовицький, Фернандо