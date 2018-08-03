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    «Динамо» - «Шахтар»: визначилися стартові склади команд

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    «Динамо» - «Шахтар»: визначилися стартові склади команд

    Центральний матч 3-го туру Прем'єр-ліги розпочнеться о 19:00

    Стали відомі стартові склади на матч «Динамо» - «Шахтар».

    Матч розпочнеться на НСК «Олімпійський» о 19:00.

    «Динамо»: Бойко, Морозюк, Бурда, Кадар, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шепєлєв, Вербич, Циганков, Бєсєдін.

    Запасні: Бущан, Шабанов, Андрієвський, Сідклей, Гармаш, Че Че, Русин.

    «Шахтар»: П'ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Степаненко, Алан Патрік, Тайсон, Марлос, Коваленко, Мораес.

    Запасні: Олексій Шевченко, Бутко, Матвієнко, Майкон, Нем, Тотовицький, Фернандо

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