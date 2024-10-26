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«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу
Усього за історію зіграно 196 офіційних матчів: 85 перемог «Динамо», 47 нічиїх, 64 перемоги «Шахтаря»
фото: ФК «Динамо»

Київське «Динамо» зустрінеться з донецьким «Шахтарем» у межах 11 туру української Прем'єр-ліги

У неділю, 27 жовтня, у Києві відбудеться перше у цьому сезоні «українське класичне» – «Динамо» прийматиме «Шахтар». Гра на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського розпочнеться о 18:00. 

До першого у сезоні «класичного» команда Олександра Шовковського підійшла з майже стовідсотковим результатом у Премʼєр-Лізі. Єдина осічка припала на сьомий тур, коли «біло-сині» розписали домашню нульову нічию з львівським «Рухом». 

«Динамо» прийматиме «Шахтар» на третій день після гостьового матчу Ліги Європи проти «Роми». Наступного дня після поєдинку в Римі динамівці провели тренування в Любліні, і тільки в суботу опівдні, трохи більше ніж за добу до матчу прибули до Києва. 

Діючий чемпіон України після першої третини поточного сезону Премєр-Ліги обіймає поки лише четверту позицію. На рахунку «гірників» вже дві поразки – від «Олександрії» та «Полісся», які крім «Динамо» випереджають «Шахтар» у турнірній таблиці, а також нічия з «Вересом».

На тижні команда Маріно Пушича теж провела гостьовий єврокубковий матч проти європейського гранда, поступившись у Лондоні «Арсеналу» з тим самим рахунком, що і «Динамо» «Ромі» - 0:1. Проте «гірники» зіграли свій матч ще у вівторок, тож мають над киянами перевагу у цілих два дні на відпочинок та підготовку до «класичного». 

Трансляція матчу буде на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Також матч буде показувати телеканал 2+2. Початок трансляції – о 17:45 за київським часом.

Статистика особистих зустрічей 

Усього за історію зіграно 196 офіційних матчів: 85 перемог «Динамо», 47 нічиїх, 64 перемоги «Шахтаря», загальна різниця м'ячів 257:226 на користь «Динамо».

У чемпіонаті України зіграно 72 матчі: 25 перемог «Динамо», 19 нічиїх, 28 перемог «Шахтаря», м’ячі 88:84 на користь «Шахтаря».

На полі «Динамо» в ЧУ – 36 матчів: 16 перемог «Динамо», 9 нічиїх, 11 перемог «Шахтаря», різниця мʼячів – 49:39 на користь «Динамо». 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Прем’єр-ліга ФК «Шахтар» ФК «Динамо»

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