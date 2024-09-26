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Російські футболісти отримали грамоти від Міноборони РФ за допомогу окупантам

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Російські футболісти отримали грамоти від Міноборони РФ за допомогу окупантам
Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії»

Гравців вже встигла похвалити одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова

Четверо російських футболістів отримали грамоти від Міноборони РФ.

Добровольчий корпус Міністерства оборони країни-агресора вручив грамоти воротареві ЦСКА Ігорю Акінфєєву, захиснику «Хімок» Георгію Джикиї, нападникові «Зеніту» Олександру Соболєву та захиснику «Парі НН» Станіславу Магкеєву. 

Футболістам оголосили подяку за «надану гуманітарну допомогу та доставку необхідного майна для виконання бойових завдань щодо звільнення нових територій Росії».

Гравців вже встигла похвалити одіозна депутатка Держдуми Росії Світлана Журова.

«Молодці! Часто багато людей надають допомогу, просто не афішують це, а потім зненацька для всіх з'являється подяка. Напевно, вони не кричали на кожному кутку, що вони це робили. Благодійна допомога зазвичай так і надається. Потім ті люди, яким вони допомогли, їм дякують. А коли кажуть на всю країну...», – сказала Журова.

Нагадаємо, гравець «Зеніта» та збірної Росії з футболу Олександр Соболєв потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

Соболєв брав участь в акції виходу футболістів на матч разом з дітьми учасників російської агресії проти України. Ця акція відбулася перед грою російської Прем'єр-ліги ЦСКА – «Зеніт», яка відбулася 14 вересня у Москві.

Захід було організовано так званим фондом «Захисники Вітчизни». Ця організація, зокрема, надає допомогу російським окупантам та членам їхніх сімей. На футболці всіх дітей, які були учасниками акції, було розміщено емблему фонду.

Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руку дітей російських окупантів.

Олександр Соболєв народився 7 березня 1997 року у Барнаулі. За збірну Росії зіграв 14 матчів, у яких забив 6 м'ячів. Також він тричі визнавався найкращим гравцем місяця в російській Прем'єр-лізі. Російський футбольний союз двічі включав Соболєва до переліку 33 найкращих гравців сезону.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія війна

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