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Більше 100 футболісток попросили ФІФА розірвати контракт із саудівською нафтовою компанією

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Більше 100 футболісток попросили ФІФА розірвати контракт із саудівською нафтовою компанією
У квітні цього року ФІФА підписала спонсорську угоду з нафтовою компанією Aramco
фото: espn.com

Контракт ФІФА з Aramco футболістки назвали «ударом під дих жіночому футболу»

Професійні футболістки вимагали від ФІФА припинити співпрацю із саудівською компанією.

У квітні цього року ФІФА підписала спонсорську угоду з нафтовою компанією Aramco. The Times оцінювала суму угоди в 92 мільйони євро на рік.

Таким чином, Aramco буде одним із головних спонсорів Чемпіонату світу з футболу серед чоловіків 2026 року (який відбудеться в Канаді, США та Мексиці) та Чемпіонату світу з футболу серед жінок 2027 року (пройде у Бразилії).

Як повідомляють ЗМІ, 106 футболісток із 24 країн направили президенту ФІФА Джанні Інфантіно лист із проханням розірвати контракт через «систематичне порушення прав жінок і гомосексуалів у Саудівській Аравії».

Гравчині засудили «жорстоку репутацію правлячого режиму в галузі прав людини», зазначивши, що «його ставлення до жінок говорить саме за себе». Контракт ФІФА з Aramco вони назвали «ударом під дих жіночому футболу».

Нагадаємо, нападник саудівського «Аль-Насра» і збірної Португалії Кріштіану Роналду став найбільш високооплачуваним футболістом світу в сезоні 2024/25.

Forbes оцінив доходи Роналду в рекордні для футболу $285 млн. З них $220 млн – від клубу, а ще $65 млн – від діяльності, що не повʼязана з футболом.

Forbes зазначає, що серед усіх спортсменів, за якими журнал стежить із 1990 року, тільки боксер Флойд Мейвезер зміг заробити ще більше за один рік.

Друге місце в рейтингу посів форвард американського «Інтер Маямі» і збірної Аргентини Ліонель Мессі з доходом $135 млн. Третім став нападник саудівського «Аль-Хіляль» і збірної Бразилії Неймар – його дохід оцінили у $110 млн.

За оцінками Forbes, у сезоні 2024/25 десять найбільш високооплачуваних футболістів світу зароблять $983 мільйони. При цьому більшу частину з цієї суми отримають гравці з клубів Саудівської Аравії.

Нагадаємо, на соцмережі Кріштіану Роналду підписалося понад 1 млрд акаунтів. У розрахунок бралося шість соціальних мереж: Instagram (понад 639 млн), Facebook (понад 170,5 млн), X (Twitter – понад 113 млн), YouTube (понад 60,5 млн), Kuaishou (понад 9,3 млн) та Weibo (понад 7,5 млн).

Раніше Роналду встановив рекорд: найшвидше зібрав 1 млн підписників на YouTube. Португальцю для цього знадобилося лише 90 хвилин. На каналі зараз викладено вже 12 відео, зокрема: на футбольну, харчувальну та освітню тематики. Варто відзначити, що всі відео короткі за тривалістю і більше нагадують тизери майбутніх шоу, які, можлиов, будуть виходити на каналі.

Як відомо, Кріштіану Роналду встановив новий рекорд під час Євро-2024.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ права людини Саудівська Аравія жінка ЛГБТ ФІФА

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