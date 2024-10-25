Довбик прокоментував перемогу Роми над Динамо

Український форвард римської Роми Артем Довбик вразив ворота київського Динамо

24 жовтня відбувся матч 3-го туру Ліги Європи 2024/25 між «Ромою» та «Динамо». Довбик, який грав проти команди українців, на 23-й хвилині зустрічі з киянами зумів встановити фінальний рахунок матчу, забивши з пенальті. Цей гол виявився єдиним в дуелі. Про це він заявив у своїх соціальних мережах.

«Дякую вболівальникам за підтримку. Продовжуємо боротися», – написав Артем у своєму Instagram.

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Артем Довбик за свій виступ отримав одну з найгірших оцінок в команді. У активі Довбик 7,0 бала – це третя найнижча оцінка серед гравців Роми, які взяли участь у матчі. Загалом Довбик зіграв за Рому в 11 матчах цього сезону, в яких відзначився 5 голами та асистом.

Нагадаємо, починаючи з цього сезону у загальному етапі Ліги Європи беруть участь 36 клубів. Тепер кожній команді гарантовано як мінімум вісім матчів на етапі ліги проти вісьмох різних суперників (чотири домашні та чотири виїзні), а не, як раніше, шість поєдинків проти трьох команд, зіграні вдома та в гостях.

Вісім найкращих команд ліги автоматично потраплять до плей-оф, а команди, що посіли місця з дев'ятого по 24-те, боротимуться у двоматчевому плей-оф, щоб забезпечити собі шлях до 1/8 фіналу.

До слова, минулого сезону, Артем Довбик став найкращим голеадором іспанської Ла-Ліги. Не дивно, що «Жирона» визнав форварда збірної України Артема Довбика своїм найкращим футболістом у сезоні-2023/2024. Український голеадор провів у сезоні за каталонський клуб 39 поєдинків у всіх турнірах, забив 24 м'ячі і зробив десять результативних передач.