Залужний, Мудрик та Шевченко зустрілись на матчі «Шахтаря» (фото)
Знамениті українці в одній ложі вболівали за «гірників»
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик зустрілися на грі «Арсенал» – «Шахтар» у Лондоні. Про це стало відомо із прямої трансляції матчу.
Знамениті українці в одній ложі вболівали за «гірників».
Нагадаємо, що донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0. Ця поразка стала для «гірників» другою в євротурнірі.
«Шахтар» зазнав у турнірі другої поразки поспіль, маючи у своєму активі одне очко. «Гірники» посідають 29 місце з 36 команд.
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