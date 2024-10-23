Залужний, Мудрик та Шевченко зустрілись на матчі «Шахтаря» (фото)

Михайло Мудрик і Валерій Залужний на футбольному матчі

Знамениті українці в одній ложі вболівали за «гірників»

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та вінгер лондонського «Челсі» Михайло Мудрик зустрілися на грі «Арсенал» – «Шахтар» у Лондоні. Про це стало відомо із прямої трансляції матчу.

Знамениті українці в одній ложі вболівали за «гірників».

фото: кадр із прямої трансляції матчу

Андрій Шевченко та Валерій Залужний на матчі фото:Reuters/Paul Childs

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» поступився лондонському «Арсеналу» у матчі Ліги Чемпіонів у сезоні-2024/25 з рахунком 1:0. Ця поразка стала для «гірників» другою в євротурнірі.

«Шахтар» зазнав у турнірі другої поразки поспіль, маючи у своєму активі одне очко. «Гірники» посідають 29 місце з 36 команд.