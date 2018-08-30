«Динамо» та «Ворскла» свої перші матчі у Лізі Європи-2018/19 зіграють 20 вересня



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Також пробитися у груповий етап ще має шанс луганська «Зоря»

У п’ятницю, 31 серпня, відбудеться жеребкування групового етапу футбольної Ліги Європи сезону-2018/19.

Але вже точно можна сказати, що київське «Динамо» потрапить у перший кошик під час даного заходу.

У «біло-синіх» солідний клубний коефіцієнт – 62,000, і їх випереджають тільки лондонські «Арсенал» і «Челсі» та леверкузенський «Баєр», а також іспанська «Севілья», російський «Зеніт» і швейцарський «Базель», якщо подолають останній кваліфікаційний бар’єр.

Щодо полтавської «Ворскли», то цей український колектив ще має шанс піднятися у третій кошик під час жеребкування. Але для цього потрібно, щоб відразу кілька команд, що мають менший рейтинг, пройшли кваліфікацію.

Також пробитися у груповий етап ще має шанс луганська «Зоря», якщо пройде німецький «Лейпциг».

Загалом, 48 клубів розподілять по чотирьох кошиках відповідно до рейтингу УЄФА. У кожній з 12-ти груп виявиться по одному представнику кожного кошику.

Також уже відомо, коли пройдуть матчі групового етапу:

Перший тур – 20 вересня;

Другий тур – 4 жовтня;

Третій тур – 25 жовтня;

Четвертий тур – 8 листопада;

П’ятий тур – 29 листопада;

Шостий тур – 13 грудня.