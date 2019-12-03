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    «Динамо» уклало угоду з бельгійським нападником

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    Ібрагім Кагбо-молодший - «Динамо» уклало угоду з бельгійським нападником
    Ібрагім Кагбо-молодший
    ФК «Динамо»

    Новачком команди Михайличенка став 19-річний Ібрагім Кагбо-молодший

    Як повідомляє пресслужба футбольного клубу, київське «Динамо» уклало угоду з 19-річним бельгійським нападником Ібрагімом Кагбо-молодшим. Термін дії угоди з легіонером розраховано на 3,5 року.

    Кагбо – гравець юнацької збірної Бельгії. Починав займатися футболом у бельгійському «Беерсхоті», а потім продовжив заняття в англійських «Редінгу» та «Кристал Пелесі».

    Перший професіональний контракт уклав з бельгійським клубом «Розелар». Зіграв 13 поєдинків у другому дивізіоні бельгійського чемпіонату. Звідти переходив у оренду до «Льєрса».

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    Кагбо-молодший – син колишнього футболіста збірної Сьєрра-Леоне Ібрагіма Кагбо.

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