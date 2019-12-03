«Динамо» уклало угоду з бельгійським нападником



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Ібрагім Кагбо-молодший ФК «Динамо»

Новачком команди Михайличенка став 19-річний Ібрагім Кагбо-молодший

Як повідомляє пресслужба футбольного клубу, київське «Динамо» уклало угоду з 19-річним бельгійським нападником Ібрагімом Кагбо-молодшим. Термін дії угоди з легіонером розраховано на 3,5 року.

Кагбо – гравець юнацької збірної Бельгії. Починав займатися футболом у бельгійському «Беерсхоті», а потім продовжив заняття в англійських «Редінгу» та «Кристал Пелесі».

Перший професіональний контракт уклав з бельгійським клубом «Розелар». Зіграв 13 поєдинків у другому дивізіоні бельгійського чемпіонату. Звідти переходив у оренду до «Льєрса».

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Кагбо-молодший – син колишнього футболіста збірної Сьєрра-Леоне Ібрагіма Кагбо.