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    «Динамо» веде боротьбу зі «Спартаком» за нігерійського форварда – джерело

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    Аделеке Акіньємі - «Динамо» веде боротьбу зі «Спартаком» за нігерійського форварда – джерело
    Аделеке Акіньємі

    Стверджується, що київський клуб цікавиться 20-річним Аделеке Акіньємі з латвійського «Вентспілса»

    Київське «Динамо» знаходиться у числі претендентів на форварда латвійського клубу «Вентспілс» Аделеке Акіньємі.

    Принаймні, про це повідомляє ресурс allnigeriasoccer.com.

    20-річний нігерієць цього літа потрапив у неприємну історію, коли його клуб заявив про те, що футболіста викрали з метою отримання фінансової наживи від його продажу.

    Щоправда, пізніше сам Акіньємі спростував ці чутки, заявивши, що його відсутність у тренувальному таборі клубу ніяк не пов'язана з викраденням.

    Як передає «Динамомания», футболіст повинен повернутися у розташування «Вентспілса», але не для того, щоб приступити до тренувань, а щоб вирішити питання зі своїм майбутнім.

    Ця зустріч була організована Федерацією футболу Латвії, яка стурбована скандальною ситуацією.

    Наразі «Вентспілс» пропонує нігерійцю новий контракт, але без прописаної у ньому клаусули, що не влаштовує Акіньємі, який вже вирішив покинути Латвію.

    За інформацією видання, київське «Динамо» та московський «Спартак» уже зробили запит у «Вентспілс» про можливий трансфер нападника.

    До переходу у «Вентспілс» у 2017 році Акіньємі значився у складах албанського клубу «Скендербеу» та косовського «Трепка 89», але не зіграв за них жодного офіційного матчу.

    За латвійський клуб нігерієць провів 51 матч у всіх турнірах, забивши у них 37 м'ячів.

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