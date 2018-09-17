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    «Динамо» видало найгіршу результативність за всю історію чемпіонатів України

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    «Динамо» видало найгіршу результативність за всю історію чемпіонатів України

    Всього шість голів у семи матчах – так мало кияни ще не забивали ніколи

    Київське «Динамо» продемонструвала найгіршу результативність на старті чемпіонату України у своїй історії.

    Про це повідомляє FootballHub.

    «Шість голів у семи матчах УПЛ. Найгірша результативність «Динамо» в історії чемпіонатів України», - йдеться у повідомленні.

    Водночас, як інформує Dynamomania.com, півзахисник Міккель Дуелунд, який вийшов на поле у матчі проти «Зорі», став першим данцем і скандинавом, хто зіграв за «Динамо» у чемпіонаті України.

    Дуелунд також став першим данцем у чемпіонаті України взагалі, але не першим скандинавом, адже раніше за сімферопольську «Таврію» грав швед Густав Свенссон.

    У матчі проти «Зорі» (1:1) Дуелунд вийшов на поле у другому таймі, замінивши Володимира Шепелєва.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо»
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