«Динамо» видало найгіршу результативність за всю історію чемпіонатів України
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Всього шість голів у семи матчах – так мало кияни ще не забивали ніколи
Київське «Динамо» продемонструвала найгіршу результативність на старті чемпіонату України у своїй історії.
Про це повідомляє FootballHub.
«Шість голів у семи матчах УПЛ. Найгірша результативність «Динамо» в історії чемпіонатів України», - йдеться у повідомленні.
Водночас, як інформує Dynamomania.com, півзахисник Міккель Дуелунд, який вийшов на поле у матчі проти «Зорі», став першим данцем і скандинавом, хто зіграв за «Динамо» у чемпіонаті України.
Дуелунд також став першим данцем у чемпіонаті України взагалі, але не першим скандинавом, адже раніше за сімферопольську «Таврію» грав швед Густав Свенссон.
У матчі проти «Зорі» (1:1) Дуелунд вийшов на поле у другому таймі, замінивши Володимира Шепелєва.