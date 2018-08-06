«Динамо» вирушило на матч зі «Славією» без Шапаренка та Піварича, але з Буено і Сідклеєм



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Віктор Циганков. Фото: ФК Динамо

На матч зі «Славією» тренерський штаб «Динамо» взяв 22 футболіста

6 серпня делегація київського «Динамо» вирушила до Чехії на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти місцевої «Славії».

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

На матч зі «Славією» тренерський штаб «Динамо» взяв 22 футболіста, із яких 18 потраплять до заявки на поєдинок.

Воротарі: Бойко, Бущан, Маханьков.

Захисники: Морозюк, Кадар, Бурда, Кендзьора, Миколенко, Шабанов, Сідклей

Півзахисники: Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Шепелєв, Смирний, Вербич, Циганков, Андрієвський, Че Че, Буено.

Нападники: Бєсєдін, Русин.

О 17:30 за місцевим часом (18.30 за київським) головний тренер динамівців Олександр Хацкевич та один із гравців команди дадуть відповіді на питання журналістів у межах регламентної прес-конференції.

О 18:00 (19.00 за Києвом) заплановане тренування на полі стадіону «Еден Арена», під час якого наша команда випробує газон, де за добу відбудеться гра «Славія» (Прага, Чехія) - «Динамо» (Київ, Україна).