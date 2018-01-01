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    «Динамо» вирушило на збори без зіркового нападника

    Через пошкодження конголезець не поїде в Іспанію
    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані змушений пропустити перший збір киян в Іспанії через пошкодження. Травму Дьємерсі Мбокані отримав в грудні, пропустивши кілька матчів в першій частині сезону. Через пошкодження конголезець не поїде в Іспанію. За інформацією офіційного сайту «Динамо», Мбокані пропустить тільки перший збір.
    • Сьогодні, 10:44
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    Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо
    Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо

    Через пошкодження конголезець не поїде в Іспанію

    Нападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані змушений пропустити перший збір киян в Іспанії через пошкодження.

    Травму Дьємерсі Мбокані отримав в грудні, пропустивши кілька матчів в першій частині сезону.

    Через пошкодження конголезець не поїде в Іспанію. За інформацією офіційного сайту «Динамо», Мбокані пропустить тільки перший збір.

    У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів в 20 матчах і є найкращим бомбардиром київської команди.

    Нагадаємо, що Дьємерсі Мбокані може повернутись у чемпіонат Бельгії.

    Джерело: sportarena.com

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