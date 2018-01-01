«Динамо» вирушило на збори без зіркового нападника
- Сьогодні, 10:44
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Дьємерсі Мбокані. Фото: ФК Динамо
Через пошкодження конголезець не поїде в ІспаніюНападник «Динамо» Дьємерсі Мбокані змушений пропустити перший збір киян в Іспанії через пошкодження.
Травму Дьємерсі Мбокані отримав в грудні, пропустивши кілька матчів в першій частині сезону.
Через пошкодження конголезець не поїде в Іспанію. За інформацією офіційного сайту «Динамо», Мбокані пропустить тільки перший збір.
У нинішньому сезоні 31-річний нападник забив 11 голів в 20 матчах і є найкращим бомбардиром київської команди.
Нагадаємо, що Дьємерсі Мбокані може повернутись у чемпіонат Бельгії.
Джерело: sportarena.com