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    «Динамо» вирвало перемогу у «Шахтаря» в українському «класико»

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    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - «Динамо» вирвало перемогу у «Шахтаря» в українському «класико»
    Фото ФК «Динамо»

    Молодіжна команда киян виявилася сильнішою за донеччан

    У четвер, 2 серпня, відбувся матч 3-го туру чемпіонату U-21 України з футболу сезону-2018/19, у якому «Динамо» приймало донецький «Шахтар».

    Зустріч пройшла на полі НТБ «Динамо» в смт. Чапаївка та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1.

    Уже на 13-й хвилині Йосип Пиварич виконав подачу, і Євген Смирний головою влучив у ворота донецької команди та вивів свою команду вперед, передає сайт «біло-синіх».

    На 34-й хвилині «Шахтар» відповів контратакою. Олександр Зубков отримав передачу та результативно пробив повз Георгія Бущана, зрівнявши рахунок.

    «Динамо» вирвало перемогу на останніх хвилинах поєдинку. Євген Смирний чудово прийняв м'яч, обробив і результативно пробив у ворота «Шахтаря» повз голкіпера.

    Чемпіонат України з футболу

    Молодіжна першість U-21

    «Динамо» – «Шахтар» – 2:1 (1:1)

    Голи: 1:0 – Смирний (13), 1:1 – Зубков (34), 2:1 – Смирний (90+3)

    У турнірній таблиці чемпіонату «Динамо» одноосібно вийшло на перше місце, маючи дев’ять очок після трьох матчів.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України ФК «Динамо» «Шахтар»
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