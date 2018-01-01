«Динамо» вийшло з відпустки, Ротань проходить медогляд разом з іншими гравцями

Очевидно, розмова Руслана й Ігоря Суркіса була успішною

У п’ятницю, 12 січня, у гравців першої команди київського «Динамо» завершилася зимова відпустка. Традиційно, у перші кілька робочих днів, перед відльотом на збір до Іспанії, футболісти проходять планове медичне обстеження, інформує офіційний сайт клубу. Команда була поділена на дві групи гравців, частина з яких пройшла



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Руслан Ротань

Очевидно, розмова Руслана й Ігоря Суркіса була успішною

У п’ятницю, 12 січня, у гравців першої команди київського «Динамо» завершилася зимова відпустка.

Традиційно, у перші кілька робочих днів, перед відльотом на збір до Іспанії, футболісти проходять планове медичне обстеження, інформує офіційний сайт клубу.

Команда була поділена на дві групи гравців, частина з яких пройшла медобстеження у п’ятницю, інша – у суботу.

У п’ятницю до клініки прибули голкіпери Георгій Бущан, Максим Коваль та Артур Рудько, захисники Микола Морозюк, Микита Бурда та Віталій Миколенко, півзахисники Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Олег Гусєв, Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, а також нападник Артем Бєсєдін.

Контролювали процес проходження медобстеження динамівські лікарі.

Перший тренувальний збір розпочнеться у неділю, 14 січня. Команда відправиться до Іспанії, де протягом двох тижнів проведе п’ять контрольних зустрічей.

Як інформує «Динамомания», 36-річний півзахисник Руслан Ротань також прибув у клініку для проходження медогляду.

Напередодні Руслан мав зустрічатися з президентом киян Ігорем Суркісом, щоб обговорити свій перехід у «Динамо». Видання припускає, що переговори пройшли успішно.