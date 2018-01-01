Ротань і Суркіс проведуть зустріч

На ній вони обговорять можливий перехід українського півзахисника у київський клуб

Руслан Ротань у четвер, 11 січня, зустрінеться з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця у київський клуб, інформує Tribuna.com. Якщо переговори будуть успішними, то у п’ятницю 36-річний півзахисник пройде медогляд. Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише



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Руслан Ротань

На ній вони обговорять можливий перехід українського півзахисника у київський клуб

Руслан Ротань у четвер, 11 січня, зустрінеться з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом.

На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця у київський клуб, інформує Tribuna.com.

Якщо переговори будуть успішними, то у п’ятницю 36-річний півзахисник пройде медогляд.

Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише з «Динамо» контракт на півроку з правом продовження на рік.

Ротань уже провів 50 матчів і забив п’ять голів за київську команду з 2005 по 2008 рік.

У нинішньому сезоні Руслан провів сім матчів за «Славію» у чемпіонаті Чехії.

Нагадаємо, Руслан Ротань вп’яте став батьком.

Також Ротань розповів про проблеми в Чехії і віру в «Дніпро».