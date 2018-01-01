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    Ротань і Суркіс проведуть зустріч

    На ній вони обговорять можливий перехід українського півзахисника у київський клуб
    Руслан Ротань у четвер, 11 січня, зустрінеться з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом. На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця у київський клуб, інформує Tribuna.com. Якщо переговори будуть успішними, то у п’ятницю 36-річний півзахисник пройде медогляд. Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише
    • Сьогодні, 16:31
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    Руслан Ротань
    Руслан Ротань

    На ній вони обговорять можливий перехід українського півзахисника у київський клуб

    Руслан Ротань у четвер, 11 січня, зустрінеться з президентом «Динамо» Ігорем Суркісом.

    На зустрічі обговорять деталі можливого переходу українця у київський клуб, інформує Tribuna.com.

    Якщо переговори будуть успішними, то у п’ятницю 36-річний півзахисник пройде медогляд.

    Раніше повідомлялося, що капітан збірної України підпише з «Динамо» контракт на півроку з правом продовження на рік.

    Ротань уже провів 50 матчів і забив п’ять голів за київську команду з 2005 по 2008 рік.

    У нинішньому сезоні Руслан провів сім матчів за «Славію» у чемпіонаті Чехії.

    Нагадаємо, Руслан Ротань вп’яте став батьком.

    Також Ротань розповів про проблеми в Чехії і віру в «Дніпро».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Ротань ФК «Динамо»
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