  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу українського хавбека

    25-річний українець буде виступати під 14-м номером
    «Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги. 25-річний українець буде виступати під 14-м номером. Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в «Зорі». У поточному сезоні футболіст через травми провів
    • Вчора, 21:20
    • Розсилка
    Владислав Калитвинцев. Фото: ФК Динамо
    Владислав Калитвинцев. Фото: ФК Динамо

    25-річний українець буде виступати під 14-м номером

    «Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева.

    Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

    25-річний українець буде виступати під 14-м номером.

    Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в «Зорі».

    У поточному сезоні футболіст через травми провів лише шість матчів у складі луганського клубу, в яких забив один гол.

    Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди.

    Як відомо, «Динамо» і «Зоря» зіграють між собою у 22-му турі УПЛ.

    Матч розсудить Анатолій Абдула.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем'єр Ліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ