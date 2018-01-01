«Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу українського хавбека
- Вчора, 21:20
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Владислав Калитвинцев. Фото: ФК Динамо
25-річний українець буде виступати під 14-м номером
«Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева.
Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.
25-річний українець буде виступати під 14-м номером.
Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в «Зорі».
У поточному сезоні футболіст через травми провів лише шість матчів у складі луганського клубу, в яких забив один гол.
Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди.
Як відомо, «Динамо» і «Зоря» зіграють між собою у 22-му турі УПЛ.
Матч розсудить Анатолій Абдула.
Джерело: ua.tribuna.com