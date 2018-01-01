«Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу українського хавбека

25-річний українець буде виступати під 14-м номером

«Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева. Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги. 25-річний українець буде виступати під 14-м номером. Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в «Зорі». У поточному сезоні футболіст через травми провів



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Владислав Калитвинцев. Фото: ФК Динамо

25-річний українець буде виступати під 14-м номером

«Динамо» внесло до заявки на Прем'єр-лігу півзахисника Владислава Калитвинцева.

Про це повідомляє офіційний сайт української Прем'єр-ліги.

25-річний українець буде виступати під 14-м номером.

Нагадаємо, хавбек на початку року повернувся в київський клуб з оренди в «Зорі».

У поточному сезоні футболіст через травми провів лише шість матчів у складі луганського клубу, в яких забив один гол.

Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди.

Як відомо, «Динамо» і «Зоря» зіграють між собою у 22-му турі УПЛ.

Матч розсудить Анатолій Абдула.

Джерело: ua.tribuna.com