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    Суркіс вважає чутки про звільнення Хацкевича з посади головного тренера «Динамо» нісенітницею

    Ріанчо в «Динамо» не буде
    Президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди. Про це в Facebook написав журналіст Андрій Шахов. «З цікавого, сказаного Ігорем Суркісом: з приводу Ріанчо - нісенітниця», - написав Шахов. Нагадаємо, раніше з'явилася
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    Рауль Ріанчо. Фото: ФК Динамо
    Рауль Ріанчо. Фото: ФК Динамо

    Ріанчо в «Динамо» не буде

    Президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди.

    Про це в Facebook написав журналіст Андрій Шахов.

    «З цікавого, сказаного Ігорем Суркісом: з приводу Ріанчо - нісенітниця», - написав Шахов.

    Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що іспанський фахівець змінить Олександра Хацкевича на тренерському містку «Динамо».

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