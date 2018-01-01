Суркіс вважає чутки про звільнення Хацкевича з посади головного тренера «Динамо» нісенітницею

Ріанчо в «Динамо» не буде

Президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди. Про це в Facebook написав журналіст Андрій Шахов. «З цікавого, сказаного Ігорем Суркісом: з приводу Ріанчо - нісенітниця», - написав Шахов. Нагадаємо, раніше з'явилася