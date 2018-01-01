Суркіс вважає чутки про звільнення Хацкевича з посади головного тренера «Динамо» нісенітницею
- Сьогодні, 18:19
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Рауль Ріанчо. Фото: ФК Динамо
Ріанчо в «Динамо» не буде
Президент «Динамо» Ігор Суркіс не збирається призначати асистента головного тренера збірної України Рауля Ріанчо головним тренером київської команди.
Про це в Facebook написав журналіст Андрій Шахов.
«З цікавого, сказаного Ігорем Суркісом: з приводу Ріанчо - нісенітниця», - написав Шахов.
Нагадаємо, раніше з'явилася інформація про те, що іспанський фахівець змінить Олександра Хацкевича на тренерському містку «Динамо».