«Динамо» внесло молдавського гравця у список гравців першої команди (фотофакт)

Дан Спетару, очевидно, став гравцем київського клубу

Молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо». Форвард зіграв за київський клуб у спарингу з «Академією Пушкаша (2:3). Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест. Останнім клубом