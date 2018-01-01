«Динамо» внесло молдавського гравця у список гравців першої команди (фотофакт)
- Сьогодні, 18:59
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Дан Спетару. Фото sport.ro
Дан Спетару, очевидно, став гравцем київського клубу
Молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо».
Форвард зіграв за київський клуб у спарингу з «Академією Пушкаша (2:3).
Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест.
Останнім клубом 23-річного футболіста був молдавський КСМС, з яким він припинив співпрацю цієї зими.
Також він зіграв п’ять матчів за збірну Молдови, передає tribuna.com.
Зауважимо, що у переліку на офіційному сайті киян Дан значиться як півзахисник.