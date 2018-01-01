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    «Динамо» внесло молдавського гравця у список гравців першої команди (фотофакт)

    Дан Спетару, очевидно, став гравцем київського клубу
    Молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо». Форвард зіграв за київський клуб у спарингу з «Академією Пушкаша (2:3). Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест. Останнім клубом
    • Сьогодні, 18:59
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    Дан Спетару. Фото sport.ro
    Дан Спетару. Фото sport.ro

    Дан Спетару, очевидно, став гравцем київського клубу

    Молдавський нападник Дан Спетару потрапив у список гравців першої команди на офіційному сайті «Динамо».

    Форвард зіграв за київський клуб у спарингу з «Академією Пушкаша (2:3).

    Спетару – вихованець «Зімбру». Також виступав за румунську «Астру» та «Динамо» Бухарест.

    Останнім клубом 23-річного футболіста був молдавський КСМС, з яким він припинив співпрацю цієї зими.

    Також він зіграв п’ять матчів за збірну Молдови, передає tribuna.com.

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    Зауважимо, що у переліку на офіційному сайті киян Дан значиться як півзахисник.

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