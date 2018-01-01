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    На перегляді у «Динамо» знаходиться молдавський хавбек

    Основним місцем дії футболіста є центр півзахисту
    У стартовому складі «Динамо» проти «Академії Пушкаша» вийшов молдавський півзахисник Дан Спетару, який знаходиться на перегляді у киян. Спетару - 23 річний універсальний хавбек, основним місцем дії якого є центр півзахисту, проте футболіст може зіграти і на флангах. Останнім клубом гравця, який на даний момент є вільним
    • Вчора, 22:54
    • Розсилка
    <span>Дан Спетару</span>
    Дан Спетару

    Основним місцем дії футболіста є центр півзахисту

    У стартовому складі «Динамо» проти «Академії Пушкаша» вийшов молдавський півзахисник Дан Спетару, який знаходиться на перегляді у киян.

    Спетару - 23 річний універсальний хавбек, основним місцем дії якого є центр півзахисту, проте футболіст може зіграти і на флангах.

    Останнім клубом гравця, який на даний момент є вільним агентом, була румунська «Політехніка». Також раніше півзахисник виступав за такі клуби як «Динамо» Бухарест, «Зімбру» і «Астра».

    Джерело: ua-football.com

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