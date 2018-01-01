На перегляді у «Динамо» знаходиться молдавський хавбек

Основним місцем дії футболіста є центр півзахисту

У стартовому складі «Динамо» проти «Академії Пушкаша» вийшов молдавський півзахисник Дан Спетару, який знаходиться на перегляді у киян. Спетару - 23 річний універсальний хавбек, основним місцем дії якого є центр півзахисту, проте футболіст може зіграти і на флангах. Останнім клубом гравця, який на даний момент є вільним