На перегляді у «Динамо» знаходиться молдавський хавбек
- Вчора, 22:54
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Дан Спетару
Основним місцем дії футболіста є центр півзахисту
У стартовому складі «Динамо» проти «Академії Пушкаша» вийшов молдавський півзахисник Дан Спетару, який знаходиться на перегляді у киян.
Спетару - 23 річний універсальний хавбек, основним місцем дії якого є центр півзахисту, проте футболіст може зіграти і на флангах.
Останнім клубом гравця, який на даний момент є вільним агентом, була румунська «Політехніка». Також раніше півзахисник виступав за такі клуби як «Динамо» Бухарест, «Зімбру» і «Астра».
Джерело: ua-football.com