«Динамо», за яке грає Мілевський, може очолити російський фахівець
- Сьогодні, 20:20
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У брестський клуб активно почали сватати екс-наставника «Мальорки»
Екс-головний тренер московського «Спартака» Валерій Карпін може продовжити кар'єру у брестському «Динамо».
Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ з посиланням на телеканал «Білорусь 5».
У минулому сезоні чемпіонату Білорусі команда фінішував на четвертому місці у турнірній таблиці.
І ось тепер клуб залишив вже екс-головний тренер Володимир Журавель.
За даними джерела, разом з Карпіним брестський клуб розглядає кандидатури тренерів з Чехії та Німеччини.
Останнім клубом у тренерській кар'єрі Карпіна було армавірське «Торпедо». Фахівець також тренував іспанську «Мальорку».
Нагадаємо, що за брестське «Динамо» у минулому сезоні виступав колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.
Хоча вже була інформація, що футболіст може перебратися у чемпіонат Болгарії.