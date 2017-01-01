«Динамо», за яке грає Мілевський, може очолити російський фахівець

У брестський клуб активно почали сватати екс-наставника «Мальорки»

Екс-головний тренер московського «Спартака» Валерій Карпін може продовжити кар'єру у брестському «Динамо». Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ з посиланням на телеканал «Білорусь 5». У минулому сезоні чемпіонату Білорусі команда фінішував на четвертому місці у турнірній таблиці. І ось тепер клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерій Карпін

У брестський клуб активно почали сватати екс-наставника «Мальорки»

Екс-головний тренер московського «Спартака» Валерій Карпін може продовжити кар'єру у брестському «Динамо».

Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ з посиланням на телеканал «Білорусь 5».

У минулому сезоні чемпіонату Білорусі команда фінішував на четвертому місці у турнірній таблиці.

І ось тепер клуб залишив вже екс-головний тренер Володимир Журавель.

За даними джерела, разом з Карпіним брестський клуб розглядає кандидатури тренерів з Чехії та Німеччини.

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Карпіна було армавірське «Торпедо». Фахівець також тренував іспанську «Мальорку».

Нагадаємо, що за брестське «Динамо» у минулому сезоні виступав колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.

Хоча вже була інформація, що футболіст може перебратися у чемпіонат Болгарії.