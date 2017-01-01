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    «Динамо», за яке грає Мілевський, може очолити російський фахівець

    У брестський клуб активно почали сватати екс-наставника «Мальорки»
    Екс-головний тренер московського «Спартака» Валерій Карпін може продовжити кар'єру у брестському «Динамо». Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ з посиланням на телеканал «Білорусь 5». У минулому сезоні чемпіонату Білорусі команда фінішував на четвертому місці у турнірній таблиці. І ось тепер клуб
    • Сьогодні, 20:20
    • Розсилка
    Валерій Карпін
    Валерій Карпін

    У брестський клуб активно почали сватати екс-наставника «Мальорки»

    Екс-головний тренер московського «Спартака» Валерій Карпін може продовжити кар'єру у брестському «Динамо».

    Про це повідомляють російські та білоруські ЗМІ з посиланням на телеканал «Білорусь 5».

    У минулому сезоні чемпіонату Білорусі команда фінішував на четвертому місці у турнірній таблиці.

    І ось тепер клуб залишив вже екс-головний тренер Володимир Журавель.

    За даними джерела, разом з Карпіним брестський клуб розглядає кандидатури тренерів з Чехії та Німеччини.

    Останнім клубом у тренерській кар'єрі Карпіна було армавірське «Торпедо». Фахівець також тренував іспанську «Мальорку».

    Нагадаємо, що за брестське «Динамо» у минулому сезоні виступав колишній форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Мілевський.

    Хоча вже була інформація, що футболіст може перебратися у чемпіонат Болгарії.

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