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    Артем Мілевський може перебратися у чемпіонат Болгарії

    Українського нападника з білоруським корінням сватають у «Лудогорець»
    Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Болгарії. Принаймні, про це повідомляє болгарське видання «Топ Спорт». До 32-річного форварда проявляє інтерес «Лудогорець». Клуб уже почав переговори з гравцем. Трансфер оцінюється у 800 тисяч євро. Сам Мілевський
    • Сьогодні, 12:20
    • Розсилка
    Артем Мілевський
    Артем Мілевський

    Українського нападника з білоруським корінням сватають у «Лудогорець»

    Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Болгарії.

    Принаймні, про це повідомляє болгарське видання «Топ Спорт».

    До 32-річного форварда проявляє інтерес «Лудогорець». Клуб уже почав переговори з гравцем.

    Трансфер оцінюється у 800 тисяч євро. Сам Мілевський готовий переїхати до Болгарії, передає Tribuna.com.

    Нагадаємо, що у команді з Разграда виступає ще один українець Ігор Пластун.

    Після 17-ти турів «Лудогорець» займає перше місце у чемпіонаті Болгарії, а після п’яти турів групового етапу Ліги Європи займає другий рядок у групі.

    Мілевський провів 15 матчів у чемпіонаті Білорусі у складі «Динамо», у яких забив п’ять голів і зробив 5 результативних передач.

    Нагадаємо, Артем показав, як його команда відсвяткувала четверте місце у чемпіонаті Білорусі.

    Окрім того, Мілевський став героєм телевізійної передачі в Білорусі.

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