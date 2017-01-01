Артем Мілевський може перебратися у чемпіонат Болгарії
- Сьогодні, 12:20
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Українського нападника з білоруським корінням сватають у «Лудогорець»
Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Болгарії.
Принаймні, про це повідомляє болгарське видання «Топ Спорт».
До 32-річного форварда проявляє інтерес «Лудогорець». Клуб уже почав переговори з гравцем.
Трансфер оцінюється у 800 тисяч євро. Сам Мілевський готовий переїхати до Болгарії, передає Tribuna.com.
Нагадаємо, що у команді з Разграда виступає ще один українець Ігор Пластун.
Після 17-ти турів «Лудогорець» займає перше місце у чемпіонаті Болгарії, а після п’яти турів групового етапу Ліги Європи займає другий рядок у групі.
Мілевський провів 15 матчів у чемпіонаті Білорусі у складі «Динамо», у яких забив п’ять голів і зробив 5 результативних передач.
Нагадаємо, Артем показав, як його команда відсвяткувала четверте місце у чемпіонаті Білорусі.
Окрім того, Мілевський став героєм телевізійної передачі в Білорусі.