Артем Мілевський може перебратися у чемпіонат Болгарії

Українського нападника з білоруським корінням сватають у «Лудогорець»

Український нападник брестського «Динамо» Артем Мілевський може продовжити кар'єру у чемпіонаті Болгарії. Принаймні, про це повідомляє болгарське видання «Топ Спорт». До 32-річного форварда проявляє інтерес «Лудогорець». Клуб уже почав переговори з гравцем. Трансфер оцінюється у 800 тисяч євро. Сам Мілевський