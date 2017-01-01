«Динамо» зацікавлене в екс-гравці «Металіста»

В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки

До екс-захисника «Металіста» Родріго Моледо, який зараз захищає кольори грецького «Панатінаїкоса», проявляє інтерес київське «Динамо». Діюча угода 30-річного центрального захисника з «Панатінаїкосом» закінчується в кінці цього сезону. Раніше він дав зрозуміти керівництву, що не хоче його



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В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки

До екс-захисника «Металіста» Родріго Моледо, який зараз захищає кольори грецького «Панатінаїкоса», проявляє інтерес київське «Динамо».

Діюча угода 30-річного центрального захисника з «Панатінаїкосом» закінчується в кінці цього сезону.

Раніше він дав зрозуміти керівництву, що не хоче його продовжувати, тому, згідно з повідомленнями порталу sport-fm.gr, гравця можуть продати вже найближчої зими з метою виручити хоч якісь кошти.

Одним з претендентів на Родріго Моледо називається «Динамо». Джерело повідомляє, що представники київського клубу були присутні на кількох матчах і висловили бажання посилити центр оборони саме цим футболістом.

В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки. Після короткого перебування в «Інтернасьональ» бразилець підписав контракт з «Панатінаїкосом», де в рамках грецької Суперліги провів 44 матчі і забив 4 голи.

У нинішньому сезоні на його рахунку 7 матчів і 1 гол.