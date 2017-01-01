  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» зацікавлене в екс-гравці «Металіста»

    В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки
    До екс-захисника «Металіста» Родріго Моледо, який зараз захищає кольори грецького «Панатінаїкоса», проявляє інтерес київське «Динамо». Діюча угода 30-річного центрального захисника з «Панатінаїкосом» закінчується в кінці цього сезону. Раніше він дав зрозуміти керівництву, що не хоче його
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка

    В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки

    До екс-захисника «Металіста» Родріго Моледо, який зараз захищає кольори грецького «Панатінаїкоса», проявляє інтерес київське «Динамо».

    Діюча угода 30-річного центрального захисника з «Панатінаїкосом» закінчується в кінці цього сезону.

    Раніше він дав зрозуміти керівництву, що не хоче його продовжувати, тому, згідно з повідомленнями порталу sport-fm.gr, гравця можуть продати вже найближчої зими з метою виручити хоч якісь кошти.

    Одним з претендентів на Родріго Моледо називається «Динамо». Джерело повідомляє, що представники київського клубу були присутні на кількох матчах і висловили бажання посилити центр оборони саме цим футболістом.

    В Україні Родріго Моледо відомий за своїми виступами за «Металіст» в період з 2013-го по 2015-ий роки. Після короткого перебування в «Інтернасьональ» бразилець підписав контракт з «Панатінаїкосом», де в рамках грецької Суперліги провів 44 матчі і забив 4 голи.

    У нинішньому сезоні на його рахунку 7 матчів і 1 гол.

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ