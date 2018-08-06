«Динамо» заявило новачка Буено на Лігу чемпіонів



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У Празі команди зіграють 7 серпня, а в Києві - 14 серпня

До вашої уваги - список футболістів «Динамо», які можуть узяти участь у поєдинках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА проти чеської «Славії».

Гравці розділені на списки «А» і «Б» (до якого входять футболісти 1997 року народження і молодші).

Нагадаємо, що зі «Славією» кияни проведуть два матчі і, у разі успіху, проб'ються в раунд плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

У Празі команди зіграють 7 серпня, а в Києві - 14 серпня, інформує прес-служба київського клубу.

Заявка «Динамо» на матчі з «Славією»:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Володимир Маханьков.

Захисники: Микола Морозюк, Віталій Миколенко, Сідклей, Йосип Піварич, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кандзьора

Півзахисники: Че Че, Сергій Сидорчук, Беньямін Вербич, Володимир Шепєлєв, Микола Шапаренко, Владислав Калитвинцев, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков.

Форварди: Артем Бєсєдін, Назарій Русин