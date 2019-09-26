Директор Монреальського марафону пішов у відставку через смерть 24-річного бігуна



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«Я несу відповідальність за всі події, які відбуваються під час марафону. Біда, що трапилася, змушує мене прийняти це непросте рішення»

Директор Монреальського марафону Домінік Піше прийняв рішення покинути свій пост у зв'язку зі смертю 24-річного учасника змагань Патріка Нілі, повідомляє Canadian Press. Нілі переніс серцевий напад за кілька кілометрів до фінішу. Лікарі прибули на місце через сім хвилин, але врятувати його життя не змогли.

«Я несу відповідальність за всі події, які відбуваються під час марафону. Біда, що трапилася, змушує мене прийняти це непросте рішення», - сказав Пише.

Раніше організатори повідомили, що в день марафону були вжиті всі необхідні заходи для забезпечення учасників медичною допомогою в разі потреби.

Варто зазначити, що у 2011 році 30-річний чоловік, який брав участь в Монреальському марафоні, також помер від серцевого нападу.