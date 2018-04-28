Дисциплінарний комітет розгляне матч «Сталі» та «Чорноморця» на предмет договірного характеру
- Вчора, 13:37
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«Сталь» – «Чорноморець». Фото: ФК Сталь
Матч молодіжгих команд «Сталь» – «Чорноморець» був зупинений на 63-й хвилині
КДК ФФУ розгляне матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3), який було зупинено з ініціативи Комітету з етики та чесної гри.
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу щодо матчу молодіжних команд «Сталі» та «Чорноморця» після отримання всіх офіційних рапортів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3) був зупинений на 63-й хвилині з ініціативи Комітету з етики та чесної гри, який вважає, що ця гра має ознаки матчу з фіксованим результатом.
Нагадаємо, що по інформації ЗМІ, «Сталь» не виступатиме у наступному сезоні чемпіонату України.