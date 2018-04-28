  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Дисциплінарний комітет розгляне матч «Сталі» та «Чорноморця» на предмет договірного характеру

    Матч молодіжгих команд «Сталь» – «Чорноморець» був зупинений на 63-й хвилині
    КДК ФФУ розгляне матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3), який було зупинено з ініціативи Комітету з етики та чесної гри. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу щодо матчу молодіжних команд «Сталі» та «Чорноморця» після отримання всіх офіційних рапортів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
    • Вчора, 13:37
    • Розсилка
    &laquo;Сталь&raquo; &ndash; &laquo;Чорноморець&raquo;. Фото: ФК Сталь
    «Сталь» – «Чорноморець». Фото: ФК Сталь

    Матч молодіжгих команд «Сталь» – «Чорноморець» був зупинений на 63-й хвилині

    КДК ФФУ розгляне матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3), який було зупинено з ініціативи Комітету з етики та чесної гри.

    Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу щодо матчу молодіжних команд «Сталі» та «Чорноморця» після отримання всіх офіційних рапортів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

    Матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3) був зупинений на 63-й хвилині з ініціативи Комітету з етики та чесної гри, який вважає, що ця гра має ознаки матчу з фіксованим результатом.

    Нагадаємо, що по інформації ЗМІ, «Сталь» не виступатиме у наступному сезоні чемпіонату України.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ЗМІ ФФУ «Сталь» ФК Чорноморець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ