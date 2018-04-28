Дисциплінарний комітет розгляне матч «Сталі» та «Чорноморця» на предмет договірного характеру

Матч молодіжгих команд «Сталь» – «Чорноморець» був зупинений на 63-й хвилині

КДК ФФУ розгляне матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3), який було зупинено з ініціативи Комітету з етики та чесної гри. Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу щодо матчу молодіжних команд «Сталі» та «Чорноморця» після отримання всіх офіційних рапортів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.



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«Сталь» – «Чорноморець». Фото: ФК Сталь

Матч молодіжгих команд «Сталь» – «Чорноморець» був зупинений на 63-й хвилині

КДК ФФУ розгляне матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3), який було зупинено з ініціативи Комітету з етики та чесної гри.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ розгляне справу щодо матчу молодіжних команд «Сталі» та «Чорноморця» після отримання всіх офіційних рапортів, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Матч «Сталь» – «Чорноморець» (0:3) був зупинений на 63-й хвилині з ініціативи Комітету з етики та чесної гри, який вважає, що ця гра має ознаки матчу з фіксованим результатом.

Нагадаємо, що по інформації ЗМІ, «Сталь» не виступатиме у наступному сезоні чемпіонату України.