Дівоча збірна України U-17 дізналася суперників у відборі на першість Європи-2018/19
- 24 Листопада, 12:34
-
Розсилка
В одній групі групі українки зіграють з командами Чехії, Данії та Фарерських островів
У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 17-ти років, у якому взяли участь 44 збірні.
Цю стадію змагань оминуть господар фінального турніру Болгарія, а також Німеччина та Іспанія, які розпочнуть свій шлях на Євро з еліт-раунду.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
За результатами «сліпого» жеребу, дівоча збірна України потрапила до групи 1, де суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чехії, Данії та Фарерських островів.
Через деякий час будуть визначені господарі міні-турнірів, матчі у яких пройдуть наступного року.
Переможці груп, володарі других місць і краща з третіх збірних (за результатами матчів з першою та другою командами) приєднаються до Німеччини й Іспанії в еліт-раунді континентальної першості.