В одній групі групі українки зіграють з командами Чехії, Данії та Фарерських островів

У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 17-ти років, у якому взяли участь 44 збірні. Цю стадію змагань оминуть господар фінального турніру Болгарія, а також Німеччина та Іспанія, які розпочнуть свій шлях на Євро з еліт-раунду. Про це повідомляє



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В одній групі групі українки зіграють з командами Чехії, Данії та Фарерських островів

У п’ятницю, 24 листопада, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування відбірного раунду чемпіонату Європи-2018/19 серед дівчат до 17-ти років, у якому взяли участь 44 збірні.

Цю стадію змагань оминуть господар фінального турніру Болгарія, а також Німеччина та Іспанія, які розпочнуть свій шлях на Євро з еліт-раунду.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

За результатами «сліпого» жеребу, дівоча збірна України потрапила до групи 1, де суперниками «синьо-жовтих» будуть команди Чехії, Данії та Фарерських островів.

Через деякий час будуть визначені господарі міні-турнірів, матчі у яких пройдуть наступного року.

Переможці груп, володарі других місць і краща з третіх збірних (за результатами матчів з першою та другою командами) приєднаються до Німеччини й Іспанії в еліт-раунді континентальної першості.