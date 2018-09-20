Дівоча збірна України WU-17 перемогла команду Грузії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ФФУ

Наступний поєдинок ці команди проведуть 21 вересня

Дівоча збірна команда України серед гравців до 17-ти років провела перший із двох запланованих товариських матчів проти одноліток із Грузії.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Перший тайм проходив у доволі помірному ключі. Дівчата з обох команд придивлялися одне до одного та не поспішали кидатися в стрімкі атаки, що в підсумку призвело до нулів на табло.

У другій половині зустрічі наставник синьо-жовтих Валерій Паламарчук почав замінювати виконавців, що призвело до пожвавлення гри і, головне, до результативної атаки.

Автором єдиного м'яча, який було забито на 70-й хвилині, стала дебютант дівочої збірної — представниця Гребінківської ДЮСШ Вікторія Мироненко, яка відіграла лише хвилину після виходу на заміну й одразу відзначилася результативним ударом.

Товариський матч

Грузія (WU-17) - Україна (WU-17) 0:1 (0:0)

Гол: Мироненко (70)

Україна (WU-17): Дука, Кушнір (Мущенська, 60), Немець (Корнацька, 41), Іванченко (Салівончик. 41), Христюк (к) (Мироненко, 69), Стрельцова, Котик, Бордюг, Годунко (Куніна, 60), Кревська, Пороходніченко (Кликова, 75).

Наступний поєдинок ці команди проведуть 21 вересня (початок — о 15.00 за київським часом).

Нагадаємо, що ці матчі відбуваються в рамках підготовки до відбірного етапу чемпіонату Європи, який стартує в Данії вже 14 жовтня.

За результатами жеребу дівоча збірна України WU-17 потрапила до групи 1, де її суперниками будуть команди Чехії, Данії та Фарерських островів.