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    Для дітей нічого не шкода: фанати закидали поле м'якими іграшками (відео)

    У Бельгії фанати зворушливо підтримали дітей з обмеженими можливостями
    Зворушливий момент стався перед поєдинком чемпіонату Бельгії між «Шарлеруа» й «Остенде». Напередодні матчу вболівальників попросили принести свої м'які іграшки, які їм не шкода було б віддати у якості різдвяних подарунків дітям з обмеженими можливостями. І вже на стадіоні стало зрозуміло, що на поклик відгукнулося багато
    • Сьогодні, 13:14
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    У Бельгії фанати зворушливо підтримали дітей з обмеженими можливостями

    Зворушливий момент стався перед поєдинком чемпіонату Бельгії між «Шарлеруа» й «Остенде».

    Напередодні матчу вболівальників попросили принести свої м'які іграшки, які їм не шкода було б віддати у якості різдвяних подарунків дітям з обмеженими можливостями.

    І вже на стадіоні стало зрозуміло, що на поклик відгукнулося багато небайдужих.

    Поле було просто закидане м'якими іграшками.

    І початок матчу довелося затримати через те, що працівники стадіоні не встигали збирати іграшки, а також діставали їх з верхньої сітки воріт.

    Джерело: ua-football.com

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