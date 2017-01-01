Для дітей нічого не шкода: фанати закидали поле м'якими іграшками (відео)

У Бельгії фанати зворушливо підтримали дітей з обмеженими можливостями

Зворушливий момент стався перед поєдинком чемпіонату Бельгії між «Шарлеруа» й «Остенде». Напередодні матчу вболівальників попросили принести свої м'які іграшки, які їм не шкода було б віддати у якості різдвяних подарунків дітям з обмеженими можливостями. І вже на стадіоні стало зрозуміло, що на поклик відгукнулося багато



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У Бельгії фанати зворушливо підтримали дітей з обмеженими можливостями

Зворушливий момент стався перед поєдинком чемпіонату Бельгії між «Шарлеруа» й «Остенде».

Напередодні матчу вболівальників попросили принести свої м'які іграшки, які їм не шкода було б віддати у якості різдвяних подарунків дітям з обмеженими можливостями.

І вже на стадіоні стало зрозуміло, що на поклик відгукнулося багато небайдужих.

Поле було просто закидане м'якими іграшками.

І початок матчу довелося затримати через те, що працівники стадіоні не встигали збирати іграшки, а також діставали їх з верхньої сітки воріт.

Джерело: ua-football.com