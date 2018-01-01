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    Дмитренко та Лесюк стали чемпіонами України з біатлону у гонках з масовим стартом

    У юнаків і дівчат перемогли Владислав Романчич і Любов Кипяченкова
    У селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону. Чоловіки і жінки, а також юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборолися за нагороди у гонках з масовим стартом. Перед цим на цій дисципліні змагалися старші юнаки та дівчата. Офіційний сайт Федерації біатлону України ознайомив з результатами гонок: Мас-старт.
    • Сьогодні, 11:36
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    Христина Дмитренко. Фото ФБУ
    Христина Дмитренко. Фото ФБУ

    У юнаків і дівчат перемогли Владислав Романчич і Любов Кипяченкова

    У селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону.

    Чоловіки і жінки, а також юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборолися за нагороди у гонках з масовим стартом.

    Перед цим на цій дисципліні змагалися старші юнаки та дівчата.

    Офіційний сайт Федерації біатлону України ознайомив з результатами гонок:

    Мас-старт. Чоловіки
    1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) - 35:33,3
    2. Андрій Доценко (1+3+1+1) - +18,2
    3. Богдан Цимбал (1+0+1+3) - +22,5
    4. Сергій Телень (0+1+3+2) - +1:28,1
    5. Владислав Кошовець (1+3+2+1) - +1:32,4

    Мас-старт. Жінки
    1. Христина Дмитренко (0+0+3+2) - 44:20,2
    2. Валерія Дмитренко (0+1+3+3) - +1:37,9
    3. Анна Кривонос (2+2+1+4) - +1:49,6
    4. Христина Ковальова (2+1+1+4) - +2:10,4
    5. Оксана Сігеті (2+2+1+4) - +2:32,5

    Мас-старт. Старші юнаки
    1. Владислав Романчич (2+3+0+0) - 29:12,5
    2. Микола Ничипоренко (2+0+1+0) - +20,4
    3. Євген Івченко (3+1+2+0) - +2:06,5

    Мас-старт. Старші дівчата
    1. Любов Кипяченкова (1+1+3+1) - 26:33,3
    2. Дарина Чалик (1+2+0+2) - +17,4
    3. Юлія Костюк (1+2+1+3) - +3:11,6

    біатлон чемпіонат України
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