Дмитренко та Лесюк стали чемпіонами України з біатлону у гонках з масовим стартом

У юнаків і дівчат перемогли Владислав Романчич і Любов Кипяченкова

У селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону. Чоловіки і жінки, а також юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборолися за нагороди у гонках з масовим стартом. Перед цим на цій дисципліні змагалися старші юнаки та дівчата. Офіційний сайт Федерації біатлону України ознайомив з результатами гонок: Мас-старт.



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Христина Дмитренко. Фото ФБУ

У юнаків і дівчат перемогли Владислав Романчич і Любов Кипяченкова

У селі Яворів Львівської області продовжився чемпіонат України з біатлону.

Чоловіки і жінки, а також юнаки та дівчата молодшої вікової групи поборолися за нагороди у гонках з масовим стартом.

Перед цим на цій дисципліні змагалися старші юнаки та дівчата.

Офіційний сайт Федерації біатлону України ознайомив з результатами гонок:

Мас-старт. Чоловіки

1. Тарас Лесюк (0+1+1+2) - 35:33,3

2. Андрій Доценко (1+3+1+1) - +18,2

3. Богдан Цимбал (1+0+1+3) - +22,5

4. Сергій Телень (0+1+3+2) - +1:28,1

5. Владислав Кошовець (1+3+2+1) - +1:32,4

Мас-старт. Жінки

1. Христина Дмитренко (0+0+3+2) - 44:20,2

2. Валерія Дмитренко (0+1+3+3) - +1:37,9

3. Анна Кривонос (2+2+1+4) - +1:49,6

4. Христина Ковальова (2+1+1+4) - +2:10,4

5. Оксана Сігеті (2+2+1+4) - +2:32,5

Мас-старт. Старші юнаки

1. Владислав Романчич (2+3+0+0) - 29:12,5

2. Микола Ничипоренко (2+0+1+0) - +20,4

3. Євген Івченко (3+1+2+0) - +2:06,5

Мас-старт. Старші дівчата

1. Любов Кипяченкова (1+1+3+1) - 26:33,3

2. Дарина Чалик (1+2+0+2) - +17,4

3. Юлія Костюк (1+2+1+3) - +3:11,6