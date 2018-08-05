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    «Дніпро-1» відмовився продавати свого форварда а нідерландський «Аякс»

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    Владислав Супряга - «Дніпро-1» відмовився продавати свого форварда а нідерландський «Аякс»
    Владислав Супряга

    За українського нападника пропонували три мільйони євро

    «Дніпро-1» отримував пропозицію по форварду Владиславу Cупрязі від «Аякса».

    Нідерландський клуб ще до початку Євро-2018 U-19 пропонував за 18-річного українця три мільйона євро, але дніпряни відмовили в трансфері.

    За підсумками Євро-2018, УЄФА включив Супрягу в збірну турніру, на якому він провів чотири матчі і забив один гол.

    Раніше повідомлялося, що СПАЛ пропонував «Дніпру-1» один мільйон євро за Супрягу.

    У минулому сезоні другої ліги Супряга провів у складі команди Михайленка 22 матчі і забив сім голів.

    Раніше повідомлялося, що Супряга потрапив у сферу інтересів данського футбольного клубу «Мідтьюлланд».

    Джерело: Footboom

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