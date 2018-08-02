Два гравці збірної України U-19 увійшли до символічної збірної Євро-2018



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Владислав Супряга

Серед перших 11-ти гравців — по чотири футболісти збірних Португалії та Італії

УЄФА оприлюднив символічну збірну юнацького Євро-2018 (U-19), складену з найкращих футболістів турніру.

До цієї «дрім-тім» увійшли два представники команди Олександра Петракова, яка дісталася півфіналу змагань.

Владислав Супряга включений до основного складу, Сергій Булеца — серед запасних.

Серед перших 11-ти гравців — по чотири футболісти збірних Португалії та Італії, які є відповідно чемпіоном та віце-чемпіоном Європи, інформує прес-служба Федерації футболу України.

Повний перелік лауреатів виглядає наступним чином.

Стартовий склад (1—4—5—1): Алессандро Пліццарі (Італія, «Мілан»), Рауль Белланова (Італія, «Мілан»), Ромен Коррейя (Португалія, «Сетубал»), Давіде Беттелла (Італія, «Аталанта»), Рубен Вінагре (Португалія, «Вулвергемптон»), Мікаель Кюїзанс (Франція, «Боруссія» М), Флорентіну Луїш (Португалія, «Бенфіка»), Сандро Тоналі (Італія, «Брешія»), Жоау Філіпе (Португалія, «Бенфіка»), Мусса Дьябі (Франція, «ПСЖ»), Владислав Супряга (Україна, «Дніпро-1»).

Запасні: воротар — Еванн Діуф (Франція, «Труа»); польові гравці — Тьєррі Коррейя (Португалія, «Спортинг»), Трево Чалоба (Англія, «Челсі»), Кіна (Португалія, «Вест Хем»), Саку Юлятупа (Фінляндія, «Аякс»), Ніколо Дзаньоло (Італія, «Рома»), Сергій Булеца (Україна, «Динамо» Київ), Франсішку Трінкао (Португалія, «Брага»), Мойзе Кен (Італія, «Ювентус»).