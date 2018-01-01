«Дніпро-Арену» хочуть передати на баланс Федерації футболу України
- Сьогодні, 14:58
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«Дніпро» буде змушений орендувати стадіон у «Дніпра-1» для проведення домашніх матчів
«Дніпро-1» став єдиним орендарем «Дніпро-Арени».
Про це розповів президент «Дніпра-1» Юрій Береза.
Відповідну угоду між клубом і «Приватбанком» була підписана 31 грудня 2017 року.
Таким чином «Дніпро» буде змушений орендувати стадіон у «Дніпра-1» для проведення домашніх матчів.
Протягом 2018 року зі Фондом держмайна і Фондом гарантування вкладів будуть улагоджені питання про передачу «Дніпро-Арени» на баланс федерації футболу України.
Нагадаємо, восени 2017 року Печерський районний суд Києва прийняв рішення провести огляд об'єктів «Приватбанку» в Дніпрі, які були закладені колишніми власниками в якості забезпечення кредиту.
Раніше повідомлялося, що з «Дніпра» зняли шість очок через борги.
Джерело: depo.ua