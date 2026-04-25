«Дніпро» – «Київ Баскет». Прогноз і анонс на фінал Суперліги

Розповідаємо про кульмінацію баскетбольного сезону в Україні

26 квітня 2026 року о 14:00 у Дніпрі розпочнеться перший матч фінальної серії за золото баскетбольної Суперліги між «Дніпром» та «Київ-Баскетом». Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Дніпро» – «Київ-Баскет»

Станом на 20:52 25 квітня «Дніпро» має більший шанс на перемогу, переконані у GGBET. На перемогу дніпрян виставлено коефіцієнт 1,25. Тим часом потенційна звитяга кияна оцінена коефіцієнтом 4,16. Нічию в основний час та потенційний овертайм запропоновано з балом 18.

Схожа ситуація і з загальним результатом у серії. На перемогу для «Дніпра» закладено коефіцієнт 1,21. Натомість на тріумф для «Київ-Баскета» виставлено бал 3,8.

Думки провідних українських баскетболістів щодо фіналу

Через велику інтригу поєдинків Федерація баскетболу України запитала баскетболістів збірної України про те, як саме завершиться фінальна серія чемпіонату. Думки у підсумку розділилися, що додає цікавості матчам.

Розігрувальник Ілля Тиртишник вважає, що ключовим фактором стане стабільність у кидках. Якщо дніпряни не проваляться в цьому компоненті, важко знайти аргументи, за рахунок чого вони можуть програти серію. Він підкреслює досвід і габарити складу, а також глибину ротації, яка дозволяє варіювати гру. Його колега за амплуа Денис Лукашов також віддає перевагу «Дніпру», акцентуючи на ширшому складі, досвіді виступів у плейоф і зіграності команди, додаючи фактор домашнього майданчика у вирішальному матчі. Бігмен В’ячеслав Бобров окремо виділяє мотивацію дніпрян – бажання взяти реванш за поразку в Кубку України, а також їхню здатність нав’язувати темп і домінувати в боротьбі під щитами.

Водночас є й аргументи на користь «Київ-Баскета». Олександр Липовий підтримує киян і вважає, що вони здатні виграти серію. Він наголошує на прогресі лідерів команди, зокрема Сушкіна, а також підкреслює важливість стабільної гри Бублика й активності Сандула в атаці. Попри коротшу ротацію, це може стати навіть перевагою за рахунок зіграності та чітко розподілених ролей. Додатковим фактором є молодість і амбіції команди, яка вже довела свою здатність перемагати «Дніпро» у Кубку України. Саме тому Липовий очікує, що «Київ-Баскет» зможе нав’язати боротьбу і навіть вирвати перемогу в серії.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Історія очних зустрічей

Востаннє команди зустрічалися в межах півфіналу Кубка України, де «Київ-Баскет» здобув драматичну перемогу над «Дніпром» з рахунком 69:66. Поєдинок повністю виправдав свій статус: гра вийшла напруженою та рівною. «Дніпро» контролював хід зустрічі у першій половині, однак після великої перерви кияни перехопили ініціативу й зуміли створити максимальний відрив у дев’ять очок у середині четвертої чверті. У кінцівці дніпряни відігралися та навіть зрівняли рахунок, але вирішальним став триочковий кидок Михайла Бублика за 40 секунд до фінальної сирени. У підсумку «Київ-Баскет» втримав перевагу та вибив чинного володаря трофея з турніру.

Якщо ж говорити про очні зустрічі впродовж сезону, то тут перевага була на боці «Дніпра». Обидва матчі регулярного чемпіонату на домашньому паркеті команда Володимира Коваля виграла. Найбільш напруженим став перший поєдинок, у якому господарі здобули перемогу з мінімальною різницею – лише в одне очко (70:69). Натомість друга зустріч пройшла за зовсім іншим сценарієм: «Дніпро» продемонстрував повну домінацію, набравши 100 очок проти 51 у «Київ-Баскета», оформивши одну з найбільш переконливих перемог у сезоні.

Де дивитися матч «Дніпро» – «Київ-Баскет»

Фінал можна буде подивитися наживо одночасно на всіх платформах – Київстар ТБ, Суспільне Спорт та YouTube ФБУ.

