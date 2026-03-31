Визначилися суперники жіночої збірної України у другому раунді відбору на Євробаскет

Відбулось жеребкування другого раунду кваліфікації чемпіонату Європи 2027 з баскетболу серед жінок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

На цьому етапі зіграють 24 збірні, які були розподілені на шість груп по чотири команди. У кожній групі команди зіграють між собою у два кола в ігрових вікнах у листопаді 2026 року та лютому 2027 року.

Збірна України, яка при жеребкуванні була в третьому кошику, потрапила до групи М, де зіграє з Францією, Великою Британією та Люксембургом.

Збірна Франції – одна з найтитулованіших збірних світу, займає другу сходинку рейтингу ФІБА. 35 разів грали на чемпіонатах Європи, чемпіонки Європи 2001 та 2009 року, на останньому чемпіонаті Європи у 2025 році стали четвертими. На Олімпійських іграх 2024 року Франція завоювала срібло.

Збірна Великобританії 7 разів грала на чемпіонаті Європи, найкращим результатом є четверте місце у 2019 році. На Євробаскеті-2025 зайняли 14-те місце. На першому етапі відбору на Євробаскет-2027 Велика Британія виграла групу з Австрією, Швейцарією та Норвегією, одержавши 5 перемог в 6 іграх.

Збірна Люксембургу в своїй історії жодного разу не грала на чемпіонатах Європи. На першому етапі відбору на Євробаскет-2027 Люксембург став другим в групі з Ізраїлем, Ірландією та Боснією і Герцеговиною, вигравши 3 матчі з 6.

Другий раунд кваліфікації пройде у два ігрові вікна: 8–18 листопада 2026 року та 7–17 лютого 2027 року.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)