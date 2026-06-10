Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проведе у Лізі націй
Сьогодні, 10 червня, збірна України з волейболу поєдинком проти Японії стартує в Лізі націй 2026. Про це повідомляє «Главком».
Де дивитися гру Україна – Японія
Поєдинок Україна – Японія розпочнеться о 15:00 за київським часом. Він транслюватиметься на YouTube-каналі Суспільне Спорт, а також на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.
Ліга націй 2026: що відомо
Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2026 року. Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проведе у Лізі націй: торік претендувала на вихід до плейофу, але у підсумку посіла дев'яте місце
Другий сезон поспіль у чоловічій Лізі націй з волейболу зіграють 18 команд. Кожна збірна на груповому етапі турніру проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.
Фінальна частина Ліги націй з волейболу знову відбудеться у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду у Китаї, Словенії та Сербії.
Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй.
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Нинішній сезон є дебютним для жіночої команди у Лізі націй – право виступити у турнірі вона здобула завдяки перемозі у Золотій Євролізі-2025.
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