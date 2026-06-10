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Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна – Японія: де дивитися поєдинок Ліги націй з волейболу
Поєдинок Україна – Японія розпочнеться о 15:00 за київським часом
фото: FIVB

Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проведе у Лізі націй

Сьогодні, 10 червня, збірна України з волейболу поєдинком проти Японії стартує в Лізі націй 2026. Про це повідомляє «Главком».

Де дивитися гру Україна – Японія

Поєдинок Україна – Японія розпочнеться о 15:00 за київським часом. Він транслюватиметься на YouTube-каналі Суспільне Спорт, а також на платформах Суспільне Спорт та місцевих телеканалах Суспільного.

Ліга націй 2026: що відомо

Ліга націй з волейболу – один з головних стартів 2026 року. Чоловіча збірна України з волейболу другий поспіль сезон проведе у Лізі націй: торік претендувала на вихід до плейофу, але у підсумку посіла дев'яте місце

Другий сезон поспіль у чоловічій Лізі націй з волейболу зіграють 18 команд. Кожна збірна на груповому етапі турніру проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Фінальна частина Ліги націй з волейболу знову відбудеться у Китаї, тоді як груповий етап прийматимуть інші країни в усіх частинах світу. За результатом жеребкування Україна проведе три ігрові тижні групового раунду у Китаї, Словенії та Сербії.

Нагадаємо, що українські волейболістки здобули першу в історії перемогу в Лізі націй

Підопічні Якуба Глушака здолали збірну Німеччини з рахунком 3:2.

Нинішній сезон є дебютним для жіночої команди у Лізі націй – право виступити у турнірі вона здобула завдяки перемозі у Золотій Євролізі-2025. 

Теги: волейбол

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