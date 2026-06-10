Караваєв змінив «Динамо» на «Шахтар»

Контракт «Шахтаря» з Караваєвbv діятиме до 30 червня 2028 року

Вихованець «гірників» повертається до донецького клубу

34-річний захисник Олександр Караваєв переходить до «Шахтаря» як вільний агент. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

Контракт «Шахтаря» з Караваєвим діятиме до 30 червня 2028 року.

Олександр Караваєв розпочинав свій футбольний шлях в Академії «Шахтаря», де у 2005-2011 роках виступав за юнацькі й молодіжну команди, а також за «Шахтар-3» в Другій лізі. Потім грав на правах оренди за «Севастополь» (2012-2014), «Зорю» (2014-2016) і турецький «Фенербахче» (2017).

Улітку 2017-го перейшов до луганської «Зорі», а у 2019-2026 роках був футболістом київського «Динамо».

Загалом провів 455 офіційних матчів на клубному рівні, у яких забив 57 голів та віддав 65 асистів. Від жовтня 2015 року є гравцем національної збірної України, у складі якої провів 50 поєдинків (3 голи, 13 асистів).

Досягнення Олександра Караваєва: дворазовий чемпіон України (2021, 2025 роки), триразовий володар Кубка України (2020, 2021, 2026 роки), дворазовий переможець Суперкубка України (2019, 2020 роки).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал