Жіноча збірна України з футболу програла Англії у кваліфікації Чемпіонату світу: що далі

Жіноча збірна потрапила до Шляху 2 кваліфікаційного плейоф до Чемпіонату світу 2027

Жіноча збірна України з футболу у заключному турі кваліфікації на Чемпіонат світу 2027 програла Англії з рахунком 0:3. Про це повідомляє «Главком».

Відбір на Чемпіонат світу 2027 серед жінок. Група А3

Англія – Україна 3:0 (2:0)

Гол: Картер (14), Стенвей (37), Мід (67).

Жіноча збірна України посіла останнє місце у відбірній групі А3 і пробилася до Шляху 2 кваліфікаційного плейоф до Чемпіонату світу 2027.

Як команда дивізіону А, наша збірна у першому раунді відбірного плейоф буде сіяною. Потенційними суперниками жіночої збірної України на цьому етапі є: Фінляндія, Бельгія, Туреччина, Чехія, Албанія, Північна Ірландія, Словаччина та Ізраїль.

Після цього переможці пар Шляху 2 відбірного плейоф зіграють із переможцями пар Шляху 1 першого раунду. На цьому етапі наша команда буде несіяною. Таким чином, на шляху до чемпіонату світу нашій збірній потрібно пройти ще двох суперників.

Жеребкування обох раундів відбірного плейоф відбудеться 18 червня.

Матчі першого раунду відбірного плейоф відбудуться 7-13 жовтня 2026 року. Матчі другого раунду відбірного плейоф відбудуться 26 листопада – 5 грудня 2026 року.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)