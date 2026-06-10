Мессі вперше після отримання травми провів матч за Аргентину та забив гол

У грі з Ісландією Мессі відзначився голом з пенальті

У грі з Ісландією Мессі вийшов на заміну на 70-й хвилині

Збірна Аргентини з футболу здобула перемогу над Ісландією (3:0) у товариському матчі, який відбувся у США. Про це повідомляє «Главком».

Забитими м'ячами відзначилися Валентін Барко, Ліонель Мессі (з пенальті) та Тьяго Альмада.

Мессі вийшов на заміну на 70-й хвилині. Він вперше взяв участь у матчі після того, як отримав травму у зустрічі MLS між «Інтер Майамі» та «Філадельфією», що відбувся 25 травня.

Капітан аргентинської збірної пропустив товариську гру із командою Гондурасу (2:0).

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал