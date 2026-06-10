Титулований український покерист Новак співпрацює з росіянином, який підтримує війну

Українець Новак та прихильник війни росіянин Веженков є співзасновниками покерної школи SV School

Титулований український покерист Андрій STiger Новак співпрацює зі скандальним росіянином Артемом Vea Веженковим. Про це повідомляє «Главком».

Веженков та Новак – співзасновники SV School

Веженков та Новак є співзасновниками та тренерами покерної школи SV School. Сайт та сторінки школи в соціальних мережах ведуться виключно російською мовою.

скріншот з сайту svschool.pro

Також SV School має свій профіль у російській підсанкційній соціальній мережі Вконтакте.

Варто зазначити, що Веженков та Новак проводять спільні стріми.

Підтримка Веженковим війни

Веженков на своїх стрімах озвучує тези російської пропаганди на підтримку війни проти України.

Зокрема, він стверджував, що в Україні нібито «спалюють книги». Також Веженков вважає, що причиною для початку війни Росією стало те, що Україна записала «НАТО і ЄС у свою Конституцію».

Titled Russian poker player Artem "veeea" Vezhenkov voices the theses of Russian propaganda in support of Russian aggression against Ukraine. pic.twitter.com/CDWBf6Gbzf — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) June 10, 2026

Нагадаємо, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.